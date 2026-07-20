Украинцы отказываются от сделок и ищут «безопасные» квартиры (мнения экспертов)
В последнее время вражеские атаки на Киев заметно усилились, и, что больше всего беспокоит горожан — идут удары по жилищному фонду с большими его разрушениями.
Пострадали, в частности, многоэтажки на Лукьяновке, Дарнице, Соломенском, Голосеевском районах, а также частный сектор в пригороде. В Вишневом после массированного обстрела практически выгорело несколько улиц.
Все это внушает, мягко говоря, нелучшие настроения у потенциальных покупателей жилья.
Мнение экспертов
Андрей Романов говорит, что многие уже договоренные сделки срываются. «Покупатели ссылаются на форс-мажорные обстоятельства и откладывают даже сделки, уже под задатками. Что касается новых заявок и просмотров, то их сейчас очень мало», — отметил Романов.
Киевская риелтор Ирина Луханина говорит, что охлаждение на рынке недвижимости наблюдается практически после каждой массированной атаки.
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«Каждый раз мы видим ту же картину: на несколько дней жизнь как будто немного замирает — становится меньше звонков, просмотров и новых запросов. Люди берут небольшую паузу. Обычно через некоторое время активность постепенно возвращается, и рынок снова начинает жить в привычном ритме. Но в этот раз ситуация иная. Даже те, кто не передумал покупать жилье, меняют свои предпочтения.
Если раньше основными темами обсуждения с риелторами были цена, планировка, район или ремонт в квартире, то теперь добавился еще один вопрос — безопасность. Люди все чаще спрашивают об укрытиях, автономности дома, работе лифтов. Часть клиентов начинает пересматривать локации будущего жилья. В тех районах, где недавно были прилеты, выбирать квартиры хотят не все, просят показать другие варианты", — рассказала «Минфину» Луханина.
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«Все уже поняли: ракеты долетают. Поэтому спрос со стороны покупателей, как, впрочем, и арендаторов, сместился на жилье рядом с укрытиями, подземными паркингами или метро, подальше от промзон и складов. Кроме того, все помнят прошлую сложную зиму, поэтому энергонезависимость и современная модификация домов при выборе жилья играет также большую роль», — добавил глава оценочной компании «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.
Эксперты рынка недвижимости говорят, что потенциальные покупатели начали отдавать предпочтение монолитно-каркасным домам, которые, как считается, более крепкие и не так сильно разрушаются в результате «прилетов».
Риелторы отмечают, что даже уже выбравшие жилье покупатели после усиления атак нередко отказываются от этих вариантов и начинают искать другие — более безопасные, по их мнению.
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«Часть клиентов принимают решение выехать из столицы в ближайший пригород — Софиевскую и Петропавловскую Борщаговку, Ирпень, Бучу. Атаки на них тоже идут, однако преимущественно шахедные, в то время как на Киев летит баллистика», — говорит Романов.
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