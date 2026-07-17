Как изменились цены на частные дома в Украине Сегодня 14:03 — Недвижимость

Как изменились цены на частные дома в Украине

Как утверждают эксперты ЛУН, интересные тенденции наблюдаются в сегменте частных домов. После зимнего пика, когда медиана цен на столичные дома поднялась до $230 тыс., цены пошли вниз, опустившись в начале мая до $200 тыс.

Однако летом они снова начали расти, поднявшись 1 июля до отметки в $220 тыс.

По всей вероятности, такое повышение объясняется увеличением заинтересованности в таком формате жилья — зима приближается, и все мы слышим предупреждение о том, что она будет не менее сложной, чем прошлая. Кроме того, следует учитывать сезонный фактор: летом спрос на дома традиционно повышается.

Столица

Традиционно самые дорогие дома находятся в Печерском районе. Но по итогам года они подешевели на 14,21% до $800 тыс.

Самая низкая медианная стоимость частных домов в самом дешевом Дарницком районе за год выросла на 5,88%, до $180 тыс.

Пригород

В пригороде столицы самые высокие цены на частные дома наблюдаются по-прежнему в Обуховском районе, где они в среднем стоят $250 тыс. и за год этот показатель не изменился.

А вот самые низкие цены на дома — в Белоцерковском, где они в среднем стоят $36 тыс., что на 20% дороже, чем год назад.

Ранее мы писали, что самая недоступная покупка жилья остается для жителей западных регионов, хотя в конце 2 квартала 2026 года там наблюдается определенная стабилизация.

Во Львове и Ужгороде в апреле для покупки 1-комнатной квартиры нужно было откладывать полный доход в течение 8,8 года, а уже в начале июля этот индекс снизился до 8,6 года.

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