Киев в сегменте 1-комнатных квартир уступил Львову

Киев удержал лидерство по стоимости просторного жилья, однако в сегменте 1-комнатных квартир уступил Львову, несмотря на то, что именно такое жилье подорожало в полугодовой ретроспективе.
Фокус покупателей сместился на более просторное жилье: 2-комнатные квартиры находят владельцев быстрее, чем 1-комнатные.
Благодаря выравниванию зарплат и цен доступность недвижимости в Киеве немного улучшилась. В сегменте частных домов после зимнего пика цены снизились, но летом снова пошли вверх.
Согласно данным ЛУН, средняя стоимость квадратного метра жилья в столице удерживает первенство по стране в сегменте 2-х и 3-х комнатных квартир, но уступила Львову в сегменте 1-комнатных. На 1 июля, медиана «квадрата» 1-комнатных в Киеве достигла $1690 (+9% год к году), 2-комнатных — $1620 (+6%), а 3-комнатных — $1650 (+2%).
Стоимость квадратного метра демонстрирует восходящую динамику во всех районах
В Киеве в сегменте однокомнатных квартир больше всего подорожал «метр» в Печерском районе, где за год медиана взлетела на 25%, достигнув отметки в $2,97 тыс.
Существенное увеличение стоимости квадратного метра также отмечено в Оболонском (+21%) и Шевченковском (+16%) районах. Наименьший же прирост произошел в Святошинском (+6%) и Днепровском (+9%) районах.
Несмотря на общую подорожание за год на 11%, самым доступным в этом сегменте остается Деснянский район с показателем $1,11 тыс. за кв.м.
Ранее мы писали, что самая недоступная покупка жилья остается для жителей западных регионов, хотя в конце 2 квартала 2026 года там наблюдается определенная стабилизация.
Во Львове и Ужгороде в апреле для покупки 1-комнатной квартиры нужно было откладывать полный доход в течение 8,8 года, а уже в начале июля этот индекс снизился до 8,6 года.