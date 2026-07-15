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Можно ли продать квартиру с долгами или под арестом

Недвижимость
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Продажа недвижимости
Продажа недвижимости
Продать квартиру, если за ней скопились долги за коммунальные услуги, возможно. Однако совсем иная ситуация, когда на недвижимость наложен арест. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, что следует знать продавцам и покупателям в каждой из этих ситуаций.

Можно ли продать квартиру с долгами за коммунальные услуги

Задолженность за коммунальные услуги не препятствует продаже недвижимости. Дело в том, что долг закреплен не за квартирой или домом, а за абонентом, заключившим договор с поставщиками услуг. Поэтому после продажи он не переходит автоматически к новому владельцу.
При оформлении сделки большинство нотариусов не требуют справки об отсутствии коммунальной задолженности, ведь она не входит в перечень обязательных документов. В то же время , сам долг остается за продавцом.
После переоформления договоров новый владелец может столкнуться с ситуацией, когда поставщики коммунальных услуг постараются потребовать погашения старой задолженности. Однако закон предусматривает, что платить ее должен именно тот, кто ее накопил.
Несмотря на это, покупка квартиры без долгов поможет избежать излишних споров. Если же есть задолженность, она может стать аргументом для покупателя во время переговоров о снижении цены.

Что делать, если квартира находится под арестом

Если на недвижимость наложен арест, продать ее не удастся до момента отмены этого ограничения. Причинами ареста могут быть неуплаченные долги, штрафы, решения суда или другие основания, предусмотренные законом.
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Прежде всего необходимо выяснить, кто именно наложил арест и по какой причине. Это может быть государственный или частный исполнитель, суд или налоговый орган. Проверить информацию можно через реестр отягощений Министерства юстиции или обратившись к нотариусу.
Последующие действия зависят от конкретной ситуации. Если арест наложен из-за задолженности, ее следует погасить и обратиться с заявлением о снятии ареста. Если же владелец считает ограничение неправомерным, он может обжаловать его в установленном законом порядке.
Подробно о том, как продать разную недвижимость и что для этого нужно — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Договор купли/продажиПокупка квартиры
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