Арест счетов за долги и «разрешенные» расходы — что нужно знать Сегодня 12:01 — Финтех и Карты

Арестованный счет

Когда счета человека арестовывают из-за долгов, это не означает, что он полностью остается без доступа к деньгам. Закон предусматривает четкие правила: что могут списать, какие деньги не трогают и как выделить отдельный счет, с которого разрешается тратить определенную сумму ежемесячно. Разбираемся простыми словами, как это работает на практике.

Как работает арест денег

Как поясняет Министерство юстиции, исполнительная служба или частный исполнитель может налагать арест на средства должника в банках и принудительно списывать их для погашения долга.

Но есть важный нюанс: не все деньги могут быть арестованы. Например, закон защищает следующие выплаты:

пособие на лечение,

единовременное пособие в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащих;

определенные виды денежных компенсаций или пособий.

Такие средства не должны списываться.

Если банк подтверждает, что деньги относятся к защищенным выплатам, арест с них должен быть снят.

Сколько можно тратить даже под арестом

Даже когда счета заблокированы, человек может пользоваться частью средств.

Речь идет об отдельном текущем счете, с которого можно тратить сумму до двух минимальных зарплат в месяц (сейчас это 17 294 грн). Также по этому счету можно оплачивать налоги и сборы.

То есть полностью без денег должник не остается, но расходы ограничены.

Как «разблокировать» часть счета для расходов

Чтобы получить доступ к этим деньгам, должник должен обратиться с заявлением к наложившему арест исполнителю (государственному или частному).

В заявлении нужно просто указать:

номер текущего счета, который должник желает найти для воплощения расходов;

наименование банка, в котором он открыт.

Заявление можно подать как в бумажном виде, так и в онлайн.

После этого исполнитель в течение двух рабочих дней принимает решение и отправляет его в банк, чтобы счет стал доступным для расходов в пределах разрешенного лимита.

