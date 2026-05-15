Реестр счетов: что действительно будет знать налоговая и банки? Новый закон о SEPA

Уже в мае Верховная Рада может рассмотреть законопроект № 14327-д, который должен создать правовую основу для присоединения Украины к SEPA — единой зоне платежей в евро.

Об этом в новом видео для Finance.ua рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

По его словам, речь идет не только о техническом упрощении переводов в евро, но и о масштабном приближении украинской банковской системы к стандартам Европейского Союза.

SEPA является лишь одним из шагов в этом процессе, но именно его результаты могут быстро почувствовать обычные граждане и бизнес.

Что такое SEPA и как это повлияет на украинцев

SEPA (Single Euro Payments Area) — единственная зона платежей в евро, в рамках которой переводы между странами осуществляются по унифицированным правилам.

Для граждан и компаний это означает три ключевых преимущества:

платежи могут стать быстрее;

переводы могут подешеветь;

правила проведения сделок станут более понятными.

После полноценного присоединения Украины к SEPA переводы в евро должны совершаться значительно быстрее, а отдельные платежи в перспективе могут стать мгновенными.

Для украинцев это означает более удобное получение средств из Европы и переводы в страны ЕС без лишних затрат и задержек.

Для бизнеса это также важное изменение: платежи по контрактам будут приходить быстрее, а сотрудничество с европейскими партнерами станет более простым и прогнозируемым.

Создадут ли в Украине реестр всех банковских счетов

Одна из наиболее обсуждаемых норм законопроекта № 14327-д — создание единого государственного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц.

Как объясняет Мамедов, в таком реестре будет содержаться только базовая информация:

номер счета в формате IBAN;

название банка;

данные держателя счета.

Информация об остатках средств, движении денег или источниках поступлений включаться в реестр не будет.

То есть реестр будет отвечать только на вопрос, в каком банке человек открыл счет, но не будет показывать, сколько на нем денег.

Есть ли повод для беспокойства

По словам Мамедова, подобные регистры давно работают во многих странах Европейского Союза.

Их главная задача — сделать финансовую систему более структурированной, прозрачной и совместимой с европейскими стандартами, а не усилить контроль над гражданами.

Поэтому присоединение к SEPA не означает автоматического раскрытия банковской тайны или доступа государства к информации о средствах на счетах.

В то же время украинцы могут получить ощутимое практическое преимущество: более быстрые, более дешевые и более понятные переводы в евро, а также еще один важный шаг на пути к финансовой интеграции Украины с Европейским Союзом.

