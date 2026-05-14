Дія. AI теперь работает в приложении — какие функции доступны

Первый в мире национальный ИИ-агент доступен не только на портале, но и в приложении Дія. Пользоваться персональным ИИ-ассистентом и получать услуги можно прямо на смартфоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Дії.

Какой функционал доступен

ИИ-агент в приложении поддерживает три услуги:

выписка о месте жительства взрослого — документ формируется автоматически, а статусы — «в обработке» или «готово» видны в чате. Загружайте выписку сразу в диалоге;

— документ формируется автоматически, а статусы — «в обработке» или «готово» видны в чате. Загружайте выписку сразу в диалоге; выписка о месте жительства ребенка — выписку можно сформировать для конкретного ребенка или для всех детей — достаточно отметить галочкой;

— выписку можно сформировать для конкретного ребенка или для всех детей — достаточно отметить галочкой; оплата штрафов ПДД — Дія. AI присылает штрафы в чат с датой и суммой, показывает детали нарушения и позволяет оплатить его в несколько шагов. После оплаты сразу доступна квитанция и статус.

Агент работает в режиме открытого бета-тестирования. Чтобы воспользоваться им, необходимо обновить приложение, нажать на иконку Дія. AI и заказать услугу.

А на портале персональный ИИ-агент быстро сформирует справку о доходах — через две минуты и без заполнения данных вручную.

Как это работает

Дія. AI анализирует ваш запрос, находит нужные данные в реестрах и помогает получить услугу без лишних шагов. ИИ-агент Gemini от Google автоматически генерирует информацию, чтобы вам не пришлось вручную заполнять формы и искать сервисы.

К примеру, если вы напишете: «нужно получить субсидию», Дія. AI сам подскажет, какие госуслуги могут понадобиться, без поиска сервисов в приложении.

При этом, отмечают в Дії, персональные данные не передаются общей модели Gemini, а обрабатываются в защищенной среде Дії. Правила для безопасного использования ИИ остаются стандартными, поэтому персональные данные следует хранить приватными.

Как пользоваться

Чтобы использовать Дія. AI, достаточно иметь установленное приложение Дія и пройти авторизацию.

Для отдельных операций понадобится действие. Дія. подпись и стабильный доступ к интернету.

