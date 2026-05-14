0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дія. AI теперь работает в приложении — какие функции доступны

Финтех и Карты
45
ИИ в Дії
ИИ в Дії, diia.gov.ua
Первый в мире национальный ИИ-агент доступен не только на портале, но и в приложении Дія. Пользоваться персональным ИИ-ассистентом и получать услуги можно прямо на смартфоне.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Дії.

Какой функционал доступен

ИИ-агент в приложении поддерживает три услуги:
  • выписка о месте жительства взрослого — документ формируется автоматически, а статусы — «в обработке» или «готово» видны в чате. Загружайте выписку сразу в диалоге;
  • выписка о месте жительства ребенка — выписку можно сформировать для конкретного ребенка или для всех детей — достаточно отметить галочкой;
  • оплата штрафов ПДД — Дія. AI присылает штрафы в чат с датой и суммой, показывает детали нарушения и позволяет оплатить его в несколько шагов. После оплаты сразу доступна квитанция и статус.
Агент работает в режиме открытого бета-тестирования. Чтобы воспользоваться им, необходимо обновить приложение, нажать на иконку Дія. AI и заказать услугу.
Читайте также
А на портале персональный ИИ-агент быстро сформирует справку о доходах — через две минуты и без заполнения данных вручную.

Как это работает

Дія. AI анализирует ваш запрос, находит нужные данные в реестрах и помогает получить услугу без лишних шагов. ИИ-агент Gemini от Google автоматически генерирует информацию, чтобы вам не пришлось вручную заполнять формы и искать сервисы.
К примеру, если вы напишете: «нужно получить субсидию», Дія. AI сам подскажет, какие госуслуги могут понадобиться, без поиска сервисов в приложении.
При этом, отмечают в Дії, персональные данные не передаются общей модели Gemini, а обрабатываются в защищенной среде Дії. Правила для безопасного использования ИИ остаются стандартными, поэтому персональные данные следует хранить приватными.
Место для вашей рекламы

Как пользоваться

Чтобы использовать Дія. AI, достаточно иметь установленное приложение Дія и пройти авторизацию.
Для отдельных операций понадобится действие. Дія. подпись и стабильный доступ к интернету.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ФинтехДияИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems