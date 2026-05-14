0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Китае показали пилотируемого робота-трансформера

Финтех и Карты
11
В Китае показали пилотируемого робота-трансформера
В Китае показали пилотируемого робота-трансформера
Китайская компания Unitree Robotics во вторник, 12 мая, представила гигантского пилотируемого робота-трансформера.
Об этом сообщает The South China Morning Post.
По данным компании, он весит 500 кг с пилотом на борту и его начальная цена составляет 3,9 миллиона юаней (573 674 доллара США).
Цена робота-гуманоида начального уровня от Unitree, R1 составляет около 6000 долларов США, тогда как упрощенная модель от китайского конкурента AgiBot продается примерно за 14 000 долларов США.
В демонстрационном видео показано, как робот GD01, перевозящий пилота в кабине, закрепленной на туловище, ходит, как человекоподобный робот. Затем он перенастраивает своё шасси, переходя в режим движения уже на четырех ногах.
Unitree в прошлом году поставила более 5500 гуманоидных роботов. По данным исследовательской фирмы Omdia, в 2025 году на китайские компании приходилось около 90% мировых продаж гуманоидов.
Американские фирмы, включая Tesla, Figure AI и Agility Robotics, поставили около 150 человекоподобных роботов за этот период.
Гендиректор Tesla Илон Маск ранее оценивал, что гуманоидный робот Optimus компании может наконец-то стоить от 20 000 до 30 000 долларов США.
Китайские человекоподобные роботы значительно дешевле многих западных конкурентов.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems