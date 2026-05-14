В Китае показали пилотируемого робота-трансформера
Китайская компания Unitree Robotics во вторник, 12 мая, представила гигантского пилотируемого робота-трансформера.
Об этом сообщает The South China Morning Post.
По данным компании, он весит 500 кг с пилотом на борту и его начальная цена составляет 3,9 миллиона юаней (573 674 доллара США).
Цена робота-гуманоида начального уровня от Unitree, R1 составляет около 6000 долларов США, тогда как упрощенная модель от китайского конкурента AgiBot продается примерно за 14 000 долларов США.
В демонстрационном видео показано, как робот GD01, перевозящий пилота в кабине, закрепленной на туловище, ходит, как человекоподобный робот. Затем он перенастраивает своё шасси, переходя в режим движения уже на четырех ногах.
Unitree в прошлом году поставила более 5500 гуманоидных роботов. По данным исследовательской фирмы Omdia, в 2025 году на китайские компании приходилось около 90% мировых продаж гуманоидов.
Американские фирмы, включая Tesla, Figure AI и Agility Robotics, поставили около 150 человекоподобных роботов за этот период.
Гендиректор Tesla Илон Маск ранее оценивал, что гуманоидный робот Optimus компании может наконец-то стоить от 20 000 до 30 000 долларов США.
Китайские человекоподобные роботы значительно дешевле многих западных конкурентов.
