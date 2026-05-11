Карта для ФЛП: как она может помочь вашему бизнесу Сегодня 09:50 — Финтех и Карты

Карта для ФЛП

В настоящее время карта для ФЛП так же важный инструмент, как когда-то калькулятор для бухгалтера. Она перестала быть просто средством доступа к счету. Сегодня это полноценный инструмент управления бизнесом. С ее помощью можно принимать платежи, платить расходы, контролировать движение денежных средств на расчетном счете, платить налоги и работать с бухгалтерией. Правильно выбранная карта для ФЛП позволяет экономить время и постоянно держать финансы под контролем.

На старте многие ФЛП пользуются своей личной карточкой — обычной картой физлица. Однако с ростом оборотов это создает неразбериху: личные расходы смешиваются с бизнес-операциями, сложнее вести учет, возникают вопросы при проверках.

Бизнес-карта для ФЛП решает эти проблемы и обеспечивает выполнение следующих процессов:

отдельный учет доходов и расходов;

быстрый доступ к средствам с предпринимательского счета;

удобная оплата поставщикам;

безналичные расчеты онлайн и офлайн;

формирование выписок для бухгалтера;

уплата налогов в несколько кликов;

управление через мобильное приложение.

Обычно банки предлагают ФЛП и юридическим лицам два вида карт:

Бизнес-карта, которая привязывается непосредственно к расчетному счету и позволяет бесплатно рассчитываться за товары и услуги, снимать наличные деньги и получать разнообразные бонусы. К примеру, кэшбек при оплате товаров в магазинах-партнерах банка. Корпоративная пластиковая карта, которую можно использовать как для оплаты расходов, связанных с основной деятельностью предприятия (закупка товаров или комплектующих, расчеты с поставщиками и т. п. ), так и для представительских расходов (официальных приемов, культурных программ), хозяйственных покупок (канцтовары, оргтехника, бензин или запчасти) или покупку билетов, аренду авто и т. п. ).

Рассмотрим на конкретных примерах, какие бизнес-карты предлагают своим клиентам ведущие украинские банки.

Бизнес-карта «Голубая» от àбанк

«Голубая» бизнес-карта от àбанк — это инструмент для ФЛП и юрлиц, позволяющий бесплатно рассчитываться за товары/услуги, снимать наличные деньги и получать кэшбек (например, до 10 грн/л на ОККО). Она обеспечивает прямой и свободный доступ к текущему счету предприятия через приложение àbank. Все операции по карте являются операциями текущего счета, что упрощает бухгалтерский учет и позволяет не вести дополнительную отчетность. от àбанк — это инструмент для ФЛП и юрлиц, позволяющий бесплатно рассчитываться за товары/услуги, снимать наличные деньги и получать кэшбек (например, до 10 грн/л на ОККО). Она обеспечивает прямой и свободный доступ к текущему счету предприятия через приложение àbank. Все операции по карте являются операциями текущего счета, что упрощает бухгалтерский учет и позволяет не вести дополнительную отчетность.

Бизнес-карта от àбанк

Карта «Голубая» открывается одновременно со счетом и является прямым ключом доступа к нему. На карточке может быть установлен кредитный лимит, за счет которого можно производить перечисления на счета контрагентов; комиссия за такие операции отсутствует.

Также бизнес-карта позволяет производить платежи на «Карту для выплат» в рамках зарплатного проекта. Кроме этого, с помощью карты «Голубая» можно делать необходимые покупки в торгово-сервисной сети и интернете без комиссии.

С карты при необходимости можно снимать наличные деньги как в Украине, так и за рубежом. Комиссия за снятие денежных средств в любых банкоматах и ​​пунктах обналичивания в Украине составляет:

до 30 тыс. грн включительно в месяц — 0%;

свыше 30 тыс. грн в месяц — 0,75%;

на средства кредитных средств — 4%.

Комиссия за снятие денежных средств в любых банкоматах и ​​пунктах обналичивания за рубежом составляет 2% на средства собственных и 4% пользуясь кредитными средствами.

Есть возможность выдачи карты доверенному лицу предпринимателя, что упрощает ведение бизнеса.

Карта-ключ от ПриватБанк

Карта «Ключ к счету» от ПриватБанк — это инструмент для ФЛП, предоставляющий прямой доступ к расчетному счету 2600, позволяя снимать наличные, рассчитываться за товары/услуги и платить налоги 24/7. Оформить ее можно виртуально (Digital) или пластиковой через Приват24 для бизнеса.

Карточка привязана непосредственно к текущему счету ФЛП, а не к отдельному карточному счету. ФЛП имеет право пользоваться картой для личных нужд после уплаты всех налогов. Есть возможность получения пластиковой или цифровой (Virtual) карты Visa или Mastercard.

Бизнес-карта от Сенс Банк

Сенс Банк предлагает своим клиентам-ФЛП бесплатное открытие и обслуживание бизнес-карт Mastercard Business Chip. Эта карта обеспечивает:

круглосуточный доступ к средствам на текущем счете;

мгновенное внесение выручки через банкоматы Сенс Банк без комиссий в режиме 24/7;

бесплатное пополнение бизнес-карты через терминалы Easypay и City24;

оплату с помощью Apple Pay и Google Pay;

отдельные лимиты на каждую карту;

управление картами в клиент-банке (смена лимитов, блокировка, история операций, настройка SMS-банкинга).

Для ФЛП можно выпустить одну основную и семь дополнительных бизнес-карт, которые будут функционировать параллельно.

Корпоративная карта «Красная» от àбанк

Другой разновидностью бизнес-карты, которую можно использовать как для оплаты расходов, связанных с основной деятельностью предприятия, так и для представительских расходов, хозяйственных покупок или командировочных расходов по Украине и за рубеж является корпоративная карта.

Например, в вышеупомянутом àбанк клиентам-юрлицам и ФЛП предлагают оформить корпоративную карточку «Красная». Такую карту ФЛП может оформить для передачи работникам своего предприятия для различных оплат и расходов. Средства клиент перечисляет с любого текущего счета предприятия на карточный счет, к которому подвязана карта «Красная».

Корпоративную карточку «Красная» может получить руководитель организации, сотрудник организации или любое доверенное лицо. Карточки выпускаются персонально на каждое физическое лицо.

Сотрудники могут пользоваться этими деньгами круглосуточно, в том числе снимать их в банкоматах по Украине и за рубежом, снимать в кассах àбанк, рассчитываться в торгово-сервисной сети по Украине и за рубежом.

Оплата в торгово-сервисной сети с корпоративной картой — без комиссии. При необходимости снять наличные средства комиссия составит 0,75% для собственных средств на территории Украины и 2% - в банкоматах и ​​пунктах выдачи наличных за рубежом.

Возможности корпоративной карты ограничены по сравнению с бизнес-картой, однако позволяют решить текущие вопросы, провести оплаты или снять наличные средства без необходимости каждый раз обращаться к бухгалтеру или руководству фирмы по мелким вопросам.

Корпоративная карта от ПриватБанк

Корпоративная пластиковая карта от ПриватБанк может быть оформлена как в цифровом виде (классическая Digital карта или карта премиумсегмента Digital карта Platinum), так и в виде пластиковой карты.

Пластиковая карта тоже может быть либо обычная мгновенная (предоставляется бесплатно в любом отделении банка и закрепляется по счету предприятия через приложение «Приват24 для бизнеса»), либо в тарифе World (платная бизнес-карта, которая отличается дизайном и имеет на обороте фото владельца), или же премиальная пластиковая бизнес-карта Platinum Business, страхование, бесплатное посещение бизнес-залов, решения по управлению и контролю расходов, скидки и предложения по управлению бизнес-процессами, маркетинговые услуги от Visa.

Карта «Corporate» от Идея Банк

Идея Банк предлагает своим клиентам-ФЛП и юридическим лицам открыть карту «Corporate» с технологией бесконтактных платежей Contactless. Карта Mastercard Business предназначена для безналичных оплат и контроля представительских и других служебных расходов компании. Также карту можно использовать для снятия наличных с комиссией 0,8% независимо от суммы.

Среди бонусов карты — бесплатное зачисление средств на карточный счет и бесплатное SMS-информирование.

Вывод

Использование бизнес-карт помогает существенно упростить ведение бизнеса. Обеспечивается прямой доступ к счету и средствам и прозрачность операций. Не нужно переводить средства на другие карты для их дальнейшего использования, что упрощает управление финансами.

Все операции по бизнес-карте проходят как операции текущего счета; следовательно, не нужно делать отдельные выписки по счету и по карточке.

Использование бизнес-карты позволяет осуществлять все основные операции — безналичные расчеты в магазине или онлайн, снятие наличных, оплаты расходов бизнеса, в том числе за рубежом и покрытие командировочных расходов.

Наконец, бизнес-картой может пользоваться доверенное лицо, что удобно для делегирования расходов в компании и их контроля.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.