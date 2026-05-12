Укрпочта запустила безналичную оплату во всех населенных пунктах Украины Сегодня 11:50 — Финтех и Карты

Укрпочта завершила подключение безналичной оплаты во всех населенных пунктах страны. Теперь рассчитаться банковской картой или смартфоном можно как в стационарных, так и в передвижных отделениях, в частности в селах, где нет банков, банкоматов или терминалов в магазинах.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.

Впервые в истории независимой Украины оплата доступна для основных услуг Укрпочты:

отправка и получение посылок,

оплаты коммунальных услуг,

подписки;

покупки товаров.

В передвижных отделениях сервис работает при наличии мобильной связи.

Что изменилось для жителей сел

Новый сервис особенно важен для небольших населенных пунктов, где доступ к банковским услугам ограничен. По данным Укрпочты, около 96% населенных пунктов Украины не имеют банковских отделений.

Также важным сервис станет для жителей прифронтовых общин и военных — оплатить доставку или приобрести необходимые товары картой теперь можно рядом с местом службы, без необходимости искать банкомат или иметь наличные деньги.

Уточнить график работы передвижного отделения можно по телефону контакт-центра: 0 800 300 545.

Какие услуги появятся далее

Сегодня сеть Укрпочты насчитывает около 26 тыс. точек присутствия. Именно в этой инфраструктуре компания планирует развивать следующие этапы финансовых сервисов.

Летом 2026 года Укрпочта планирует добавить в передвижные отделения возможность:

пополнять банковские карты;

снимать наличные деньги.

До конца года компания также планирует обеспечить почтальонов мобильными устройствами, чтобы они могли предоставлять базовые финансовые услуги дома людям с инвалидностью, ветеранам и пожилым людям.

После запуска «Укрпочта.Банк» все эти услуги можно будет предоставлять в режиме оффлайн, то есть даже при отсутствии связи или электроэнергии.

Напомним, Укрпочта продолжает работать над получением банковской лицензии для запуска «Укрпочта Банка», несмотря на то, что Национальный банк признал неплатежеспособным ПИН Банк, на базе которого планировалось создать такой почтовый банк. По ссылке делились информацией , что об этом рассказывал гендиректор Игорь Смелянский.

Справка Finance.ua:

Укрпочта с 1 апреля 2026 года обновила часть тарифов на пересылку посылок. В компании объясняют это ростом операционных расходов — в первую очередь на горючее, обслуживание инфраструктуры и поддержку непрерывной работы сети в условиях блэекаутов. Подробно о новых тарифах Укрпочты мы рассказывали здесь;

Также мы сообщали, что Укрпочта присоединилась к государственной программе «Плюсы» в приложении Армия+ и ввела специальные условия доставки для военнослужащих.

