Ощадбанк может списывать комиссии с закрытых карт Сегодня 20:35 — Финтех и Карты

Карточка Ощадбанка, kanaldim.tv

В Ощадбанке объяснили, почему клиентам могут продолжать начислять комиссию за неактивный счет даже после подачи заявления на его закрытие. Причиной могут стать даже несколько копеек, оставшихся на балансе карты.

Об этом пишет novyny.live

Что произошло

Одна из клиенток банка пожаловалась в соцсетях, которые еще в июле 2025 года подали заявление на закрытие счета в отделении банка. Однако в мае 2026 г. ей поступило SMS-сообщение о том, что через 30 дней банк начнет списывать комиссию за обслуживание неактивного счета.

«Уважаемый Ощадбанк ! Почему не закрыли до сих пор счет, куда была перечислена зимняя тысяча в 2024 году? 4 мая 2026 года мне пришло смс, что через 30 дней будут снимать средства за неактивный счет… Заявление о закрытии подавало в отделении на Киото, 19, еще в июле 2025 г. На счете 0.84 копейки», — говорится в сообщении.

Что говорят в банке

В банке ответили, что счет не может быть полностью закрыт, если на нем остаются какие-либо деньги. Перед закрытием клиент должен либо снять остаток через кассу, либо самостоятельно перевести деньги через приложение.

В Ощадбанке подчеркнули, что если на карте остаются деньги, счет формально продолжает существовать. В таком случае через год неактивности может начать действовать комиссия за обслуживание.

Читайте также Банковские комиссии: что нового появилось за последние месяцы

Там уточнили, согласно внутренним правилам, за неактивные счета в течение одного года предусмотрено списание комиссии около 100 грн. Однако списание в долг не состоится, если на счете не будет полной суммы. Так что если на счету есть всего несколько копеек, банк спишет только доступный остаток.

«Раньше с вами общались и сотрудники отделения, сообщали вам, что карта была закрыта и после списания остатка будет проведено окончательное закрытие счета. Если будет списание средств за неактивный счет, тогда будет списан только ваш доступный остаток, а именно 0,84 копейки, и в минус по счету средства списываться не будут», — говорится в ответе.

Когда счет закроют окончательно

После определенного периода банк переносит остатки денежных средств на отдельный балансовый счет.

Если клиент не обращается за своими средствами в течение трех лет, карту и счет закрывают автоматически.

Ранее мы рассказывали о том, какие комиссии взимают банки за различные операции. Так, тарифы на ту же операцию (например, снятие наличных денег в кассе) могут отличаться не только для разных банков, но и для разных продуктов внутри одного банка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.