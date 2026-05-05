Национальный кешбэк продлили еще на два года Сегодня 10:04 — Финтех и Карты

Кабинет Министров продлил реализацию программы «Национальный кешбэк» до 30 апреля 2028 года.

Об этом свидетельствует постановление правительства № 559

Правительство согласовало предложение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по продолжению экспериментального проекта с 1 мая 2026 года. Программа будет действовать во время военного положения, но не дольше чем до 30 апреля 2028 года. После завершения программы Министерство экономики должно предоставить правительству отчет о результатах ее реализации. Срок представления — не позднее двух месяцев после завершения проекта.

Также предусмотрена подготовка предложений по изменениям в законодательство.

Инициатива предусматривает предоставление государственной денежной компенсации покупателям товаров и услуг украинского производства. Механизм направлен на поддержание внутреннего производства и потребления.

Основные положения постановления

Кабинет Министров:

согласовал реализацию экспериментального проекта «Национальный кешбэк» в определенные сроки;

утвердил порядок его реализации;

рекомендовал Национальному банку установить для акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» безвозмездность услуг системы электронных платежей для операций по выплате компенсаций участникам программы;

обязал Министерство экономики подготовить отчет и предложения по изменениям в законодательство по итогам реализации проекта.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в правительстве планируют продлить государственную программу «Национальный кешбэк», учитывая ее экономический эффект и рост спроса на украинскую продукцию. «Мы видим очень крутой эффект. Мы видим переход потребления на украинскую продукцию. Мы все хорошо знаем, что украинская продукция, купленная в Украине, возвращается почти 40%, затем в виде налогов разного типа в разные бюджеты», — заявлял заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.

По данным Министерства экономики, 67% опрошенных украинцев пользуются Национальным кешбэком, и 95% из них оценивают программу положительно или нейтрально. Программа также меняет потребительские привычки: 41% пользователей отмечают, что стали чаще покупать товары украинского производства.

