Авиакомпании переосмысливают опыт: кровати и душевые на борту (фото)

Хотя краткосрочное будущее авиации остается неопределенным из-за текущих проблем с авиационным топливом и пограничным контролем, в долгосрочной перспективе пассажиры могут рассчитывать на новые концепции на борту, обещающие улучшить общий опыт.
От экранов с увлекательными развлекательными программами до рабочих салонов и кроватей в эконом-классе, Euronews Travel рассматривает некоторые инновации авиакомпаний, которые намерены взлететь в воздушном транспорте, пишет es.euronews.
Развлечения в салоне
Одним из самых футуристических концептов авиационных сидений, недавно представленных на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге, стал Origin от RAVE Aerospace и Safran Seats.
Эта концепция, которая предлагает представление о том, как могут развиваться премиальные каюты, вращается вокруг U-образного микросветодиодного экрана, превращающего каюту в увлекательное развлекательное и оздоровительное пространство, где пассажир может персонализировать цифровые ландшафты, освещение и атмосферу на борту.
Конструкция также включает звук без наушников, сиденья с регулировкой температуры и адаптивные подушки, разработанные для повышения комфорта во время дальнемагистральных перелетов.
Двухуровневые сиденья в самолете
Новейшая концепция двухуровневых сидений от испанского стартапа Chaise Longue преследует цель привнести более премиальный стиль в эконом-класс, используя вертикальное пространство салона для получения личного пространства, а не для увеличения плотности. Видео здесь можно посмотреть.
Представленный на выставке Aircraft Interiors Expo, дизайн предлагает отличную возможность откидывания спинки, больше места для ног для пассажиров на более низких уровнях и большую конфиденциальность благодаря многоуровневой планировке.
Первоклассные люксы с собственной ванной комнатой
Emirates стремится еще больше повысить комфорт ультрароскошных путешествий, планируя ввести первоклассные люксы с собственными ванными комнатами в салоне. Эту концепцию предварительно представил президент авиакомпании сэр Тим Кларк в рамках эволюции своих премиальных салонов.
Известно немного деталей, но если это станет реальностью, это может стать вехой в развитии крупномасштабной коммерческой авиации, опираясь на нынешние душевые спа и полностью закрытые люксы Emirates.
Места без соседа
Возможно, это только мне кажется, но услышать объявление «все пассажиры сели» и увидеть, что среднее место все еще пусто — это один из маленьких, но значительных триумфов любого путешествия.
Ранее в этом году венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запустила Wizz Class, который предлагает пассажирам премиум-класса дополнительные услуги, такие как гарантированное место без соседа.
Пассажиры, которые выбирают повышение класса обслуживания Wizz Class, получают место у прохода или окна и могут заблокировать соседнее среднее место (B или E). Другие преимущества включают места с дополнительным пространством для ног, приоритетную посадку, две ручные клади, а также закуску и безалкогольный напиток на борту.
В марте United Airlines стала последней авиакомпанией, ориентирующейся на клиентов эконом-класса, готовых заплатить чуть больше за комфорт, но не переходить на бизнес или первый класс.
С запуском продукта «Relax Row», начиная с 2027 года пассажиры смогут забронировать три смежных места в эконом-классе, каждое из которых будет подниматься подставкой для ног, образуя полностью горизонтальную поверхность. Затем экипаж дает матрас, чтобы превратить эту зону в кровать, а также одеяло и две подушки (и мягкую игрушку, если путешествуете с детьми).
Двухъярусные кровати для дальнемагистральных перелетов
Air New Zealand выводит комфорт эконом-класса на новый уровень, запуская Skynest — первую в мире концепцию сна, которая предлагает шесть капсул двухъярусного типа, бронируемых блоками по четыре часа.
Эти горизонтальные капсулы дебютируют на сверхдалеких рейсах между Оклендом и Нью-Йорком, начиная с ноября, и базируются на инновационной концепции авиакомпании «Skycouch».