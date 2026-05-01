Авиакомпании переосмысливают опыт: кровати и душевые на борту (фото)

Хотя краткосрочное будущее авиации остается неопределенным из-за текущих проблем с авиационным топливом и пограничным контролем, в долгосрочной перспективе пассажиры могут рассчитывать на новые концепции на борту, обещающие улучшить общий опыт.
От экранов с увлекательными развлекательными программами до рабочих салонов и кроватей в эконом-классе, Euronews Travel рассматривает некоторые инновации авиакомпаний, которые намерены взлететь в воздушном транспорте, пишет es.euronews.
Развлечения в салоне

Одним из самых футуристических концептов авиационных сидений, недавно представленных на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге, стал Origin от RAVE Aerospace и Safran Seats.
Эта концепция, которая предлагает представление о том, как могут развиваться премиальные каюты, вращается вокруг U-образного микросветодиодного экрана, превращающего каюту в увлекательное развлекательное и оздоровительное пространство, где пассажир может персонализировать цифровые ландшафты, освещение и атмосферу на борту.
Конструкция также включает звук без наушников, сиденья с регулировкой температуры и адаптивные подушки, разработанные для повышения комфорта во время дальнемагистральных перелетов.

Двухуровневые сиденья в самолете

Новейшая концепция двухуровневых сидений от испанского стартапа Chaise Longue преследует цель привнести более премиальный стиль в эконом-класс, используя вертикальное пространство салона для получения личного пространства, а не для увеличения плотности. Видео здесь можно посмотреть.
Представленный на выставке Aircraft Interiors Expo, дизайн предлагает отличную возможность откидывания спинки, больше места для ног для пассажиров на более низких уровнях и большую конфиденциальность благодаря многоуровневой планировке.

Первоклассные люксы с собственной ванной комнатой

Emirates стремится еще больше повысить комфорт ультрароскошных путешествий, планируя ввести первоклассные люксы с собственными ванными комнатами в салоне. Эту концепцию предварительно представил президент авиакомпании сэр Тим Кларк в рамках эволюции своих премиальных салонов.
Известно немного деталей, но если это станет реальностью, это может стать вехой в развитии крупномасштабной коммерческой авиации, опираясь на нынешние душевые спа и полностью закрытые люксы Emirates.

Места без соседа

Возможно, это только мне кажется, но услышать объявление «все пассажиры сели» и увидеть, что среднее место все еще пусто — это один из маленьких, но значительных триумфов любого путешествия.
Ранее в этом году венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запустила Wizz Class, который предлагает пассажирам премиум-класса дополнительные услуги, такие как гарантированное место без соседа.
Пассажиры, которые выбирают повышение класса обслуживания Wizz Class, получают место у прохода или окна и могут заблокировать соседнее среднее место (B или E). Другие преимущества включают места с дополнительным пространством для ног, приоритетную посадку, две ручные клади, а также закуску и безалкогольный напиток на борту.
В марте United Airlines стала последней авиакомпанией, ориентирующейся на клиентов эконом-класса, готовых заплатить чуть больше за комфорт, но не переходить на бизнес или первый класс.
С запуском продукта «Relax Row», начиная с 2027 года пассажиры смогут забронировать три смежных места в эконом-классе, каждое из которых будет подниматься подставкой для ног, образуя полностью горизонтальную поверхность. Затем экипаж дает матрас, чтобы превратить эту зону в кровать, а также одеяло и две подушки (и мягкую игрушку, если путешествуете с детьми).

Двухъярусные кровати для дальнемагистральных перелетов

Air New Zealand выводит комфорт эконом-класса на новый уровень, запуская Skynest — первую в мире концепцию сна, которая предлагает шесть капсул двухъярусного типа, бронируемых блоками по четыре часа.
Спальные капсулы Skynest начнут использоваться на отдельных рейсах
Эти горизонтальные капсулы дебютируют на сверхдалеких рейсах между Оклендом и Нью-Йорком, начиная с ноября, и базируются на инновационной концепции авиакомпании «Skycouch».
Татьяна Береговая
