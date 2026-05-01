В каких странах ЕС есть обязательная или добровольная военная служба

На фоне войны в Украине и критики Трампом союзников по НАТО несколько европейских государств приняли меры по укреплению собственной безопасности и обороноспособности.

Столкнувшись с сокращением военных сил и ростом геополитической напряженности, несколько европейских стран возобновляют обязательную военную службу, пишет es.euronews

Одним из ключевых компонентов обороны страны является ее армия, которая в Европе все больше поддерживается резервистами призывников. В настоящее время мероприятия по набору значительно отличаются в рамках ЕС.

Не менее 10 государств-членов ввели обязательную военную службу, включая Австрию, Кипр, Данию и Эстонию.

Для мужчин

Среди этих стран Австрия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия и Литва делают ее обязательной только для мужчин.

Для мужчин и женщин

Дания и Швеция делают ее обязательной как для мужчин, да и для женщин.

Сроки

Обязательная военная служба в этих странах может длиться до 15 месяцев, причем в Хорватии срок самый короткий — 2 месяца. Другие страны ЕС предлагают добровольную военную службу, но процедуры отличаются.

Например, 18-летние немецкие мужчины, проживающие в Германии, должны зарегистрироваться и заполнить анкету, в которой они могут выразить свою заинтересованность в полноценном поступлении на военную службу.

Какие последние изменения

Около 800 хорватов явились на обязательную военную службу в начале марта этого года. Хорватский парламент проголосовал за возобновление обязательной военной службы в прошлом октябре после того, как она была приостановлена ​​в 2008 году, когда страна перешла на добровольную систему.

Программа предлагает такие преимущества, как ежемесячное пособие в размере 1100 евро, зачисление трудового стажа (т.е. время, проведенное на службе, учитывается в общий трудовой стаж) и льготный доступ к трудоустройству в государственном секторе.

В Германии с начала 2026 года немецкие мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны подавать заявку на получение разрешения на пребывание за границей более трех месяцев, хотя разрешение в принципе считается формальностью. Это требование — часть Закона о модернизации военной службы, который распространяет на мирное время ограничение, ранее действовавшее только в условиях напряженности или обороны.

Читайте также В Германии объяснили правила выезда мужчин за границу: разрешение фактически не нужно

Набор и удержание персонала

Согласно последним данным Европейской организации военных ассоциаций и профсоюзов (EUROMIL), количество военнослужащих сократилось в среднем на 16% между 2010 и 2020 годами.

Бельгия и Германия зафиксировали наибольшее сокращение — на 26,5% и 25% соответственно.

Венгрия и Швеция зафиксировали наибольший рост — по 25%. По данным Euromil, низкая заработная плата, дисбаланс между работой и личной жизнью и негативная рабочая атмосфера являются одними из основных причин, влияющих на уровень удержания военнослужащих в вооруженных силах каждой страны.

