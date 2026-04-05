В Германии объяснили правила выезда мужчин за границу: разрешение фактически не нужно
В Министерстве обороны Германии заявили, что требование согласовывать выезд за границу для мужчин в возрасте 17−45 лет не применяется, поскольку военная служба в стране остается добровольной.
Комментарий представителя немецкого оборонного ведомства приводит Der Spiegel.
Разрешения на выезд мужчин 17−45 лет в Германии не нужны
По его словам, при действующем законодательстве разрешения на выезд фактически должны предоставляться автоматически.
«Поскольку военная служба согласно действующему законодательству основывается исключительно на добровольности, соответствующие разрешения должны предоставляться в принципе», — отметил он.
В Минобороны пообещали вскоре внести уточнения в соответствующие административные правила.
«Мы уточним с помощью административных положений, что разрешение считается выданным, пока военная служба носит добровольный характер», — добавил представитель ведомства.
Он также отметил, что «в настоящее время в Федеральном министерстве обороны разрабатываются конкретные правила по разрешению на исключения из обязанности получения разрешения, в том числе во избежание излишней бюрократии».
Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что с начала 2026 года все мужчины от 17 до 45 лет в Германии должны получать разрешение от Центра карьеры вооруженных сил, если планируют выезд из страны более чем на три месяца.
