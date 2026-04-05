В Германии объяснили правила выезда мужчин за границу: разрешение фактически не нужно

В Германии уточнили положения закона о согласовании выезда за границу для мужчин

В Министерстве обороны Германии заявили, что требование согласовывать выезд за границу для мужчин в возрасте 17−45 лет не применяется, поскольку военная служба в стране остается добровольной.

Комментарий представителя немецкого оборонного ведомства приводит Der Spiegel.

По его словам, при действующем законодательстве разрешения на выезд фактически должны предоставляться автоматически.

«Поскольку военная служба согласно действующему законодательству основывается исключительно на добровольности, соответствующие разрешения должны предоставляться в принципе», — отметил он.

В Минобороны пообещали вскоре внести уточнения в соответствующие административные правила.

«Мы уточним с помощью административных положений, что разрешение считается выданным, пока военная служба носит добровольный характер», — добавил представитель ведомства.

Он также отметил, что «в настоящее время в Федеральном министерстве обороны разрабатываются конкретные правила по разрешению на исключения из обязанности получения разрешения, в том числе во избежание излишней бюрократии».

Ранее немецкие СМИ обратили внимание , что с начала 2026 года все мужчины от 17 до 45 лет в Германии должны получать разрешение от Центра карьеры вооруженных сил, если планируют выезд из страны более чем на три месяца.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.