Количество компаний с иностранным капиталом в рф сократилось на 35%
После начала полномасштабной войны против Украины россия стремительно теряет иностранный бизнес и инвестиции.
Об этом сообщила Служба внешней разведки.
«Так, количество компаний с иностранным капиталом на рф сократилось на 35,5% - до 14,3 тыс. по состоянию на апрель 2026 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на появление 1657 новых компаний за последние четыре года, этот процесс значительно перекрывается массовым оттоком: за тот же период было ликвидировано более 10,8 тыс. предприятий с иностранным участием.
География выхода и «дружественные» страны
«Больше всего бизнесов оставили юрисдикции, которые традиционно использовались для международных инвестиций, в частности, Кипр, Сейшельские острова, Великобритания и Германия», — добавили в СВР.
Такая динамика — прямое следствие международной изоляции россии из-за ее вооруженной агрессии против Украины.
Большинство развитых и экономически стабильных стран фактически отказываются от сотрудничества с российским рынком, что подрывает инвестиционную привлекательность страны.
«Даже среди формально „дружественных“ государств наблюдается снижение активности. Исключением являются лишь отдельные страны, такие как Китай, беларусь и Узбекистан, где зафиксирован незначительный рост количества компаний», — говорится в сообщении.
В СВР акцентировали внимание на том, что при этом бизнес из других постсоветских стран постепенно сокращает присутствие в рф.
Спад почти во всех отраслях
«Больше всего иностранные компании традиционно были сосредоточены в оптовой торговле, недвижимости, строительстве, ИТ и финансовом секторе. Однако сейчас почти во всех отраслях наблюдается спад, особенно в общепите, строительных услугах и сфере консалтинга», — сообщили в ведомстве.
В целом тенденция подтверждает неотвратимые процессы системной деградации российской экономики: без доступа к международному капиталу, технологиям и партнерствам она теряет способность к развитию и интеграции в глобальные рынки.
Рейтинг самых устойчивых банков Украины (инфографика)
Microsoft инвестирует $10 млрд в развитие ИИ в Японии
ТОП-10 украинских банков по доходу (инфографика)
В Киеве один из крупнейших долгостроев ушел с аукциона за 560 млн гривен — детали
Ощадбанк предложит новые возможности с 20 апреля