Где украинцы открывают новый бизнес в Польше (инфографика)

Украинцы в Польше в 2025 году создали 3200 компаний и стали лидерами по количеству открытых бизнесов.
Об этом пишет польское издание Puls Biznesu.
Среди тех, кто там создает новые бизнесы, за украинцами следуют белорусы (1200), китайцы (около 610) и немцы (около 514).
Также встречаются Турция, Индия, Великобритания, а также экзотические государства, такие как Колумбия, Иран, Филиппины, Непал, Эфиопия и Мексика, представители которых открыли только единичные компании.
Такое количество открытий в Польше объясняется тем, что она является относительно простой юрисдикцией для открытия бизнеса.
Для многих иностранцев, особенно из Украины, это становится не только источником дохода, но и инструментом легализации. Регистрация бизнеса позволяет получить вид на жительство и доступ к пространству ЕС, включая свободу передвижения по Шенгенской зоне.
Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщал, что с начала полномасштабного вторжения украинцы зарегистрировали в Польше более 120 тысяч компаний. Большинство беженцев из Украины либо работает, либо занимается предпринимательством, создавая рабочие места и платя налоги в бюджет страны.
Уровень профессиональной активности взрослых мигрантов из Украины, по оценкам министра, даже выше, чем среди граждан Польши.
Также мы писали, сколько нужно зарабатывать, чтобы принадлежать к среднему классу в Польше. Средний класс — это люди, доходы которых позволяют покрывать не только обязательные или базовые расходы. К среднему классу в Польше относят тех, кто зарабатывает 4 700 — 12 тыс. злотых (56 тыс. грн — более 145 тыс. грн).
В Польше критерии среднего класса тоже базируются на медианном доходе. На 2025 год медианная зарплата в стране составляет около 7 000 злотых в месяц до налогообложения (около 84 800 грн).

Справка Finance.ua:

  • Сейчас экономика Польши опередила Швейцарию и стала 20-й по величине в мире с годовым объемом производства более 1 триллиона долларов.
  • За 35 лет ВВП Польши на душу населения вырос до 55−340 долларов в 2025 году, или 85% от среднего показателя по ЕС.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
