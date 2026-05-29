Мобилизация 50+ с 1 июня: кому мобилизация не грозит

Мобилизация в Украине и военное положение продлены до 2 августа 2026 года — в ряды ВСУ призывают всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет.
Те, кому за пятьдесят, не исключение, однако у этой возрастной категории есть своя специфика.

Могут мобилизовать в 50 лет в Украине

Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в период военного положения призыву подлежат все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие отсрочки или бронирования. Поэтому категория военнообязанных 50+ подпадает под мобилизацию на общих основаниях.
На практике возраст — это далеко не главный фактор. Решение о призыве принимается индивидуально и зависит от трех вещей:
  • состояния здоровья по итогам ВВК,
  • наличия специальности, востребованной в армии,
  • наличия или отсутствия оформленной отсрочки или брони.
Если медкомиссия признала человека пригодным, навыки у него есть, а оснований для отсрочки нет — его могут призвать.
Как уже отмечалось выше, одного возраста для освобождения от службы недостаточно. Поэтому если говорить о том, как происходит мобилизация в 55 лет — включительно или нет — то правила одинаковы: и для тех, кому 25, и для тех, кому 55. Мобилизация в 59 лет также возможна, если человек может быть полезен для армии.
Поэтому мобилизация 55+ в Украине происходит на общих основаниях.
В призыве мужчин 50+ и 55+ есть практические особенности, прежде всего — в том, где им придется нести службу.
Как правило, это не передовые и не штурмовые подразделения, а тыловые структуры и подразделения обеспечения, где в первую очередь необходим опыт, профессиональные знания и умение выстраивать процессы.
Но, вместе с тем, единого правила нет: место службы для каждого человека определяется индивидуально — с учетом его навыков, физического состояния и текущих потребностей армии.

Кому из категории 50+ мобилизация не грозит

Правила увольнения или отсрочки от службы в этом случае такие же, как и для других категорий военнообязанных.
Увольнение или отсрочку получают те, кого ВВК признала непригодными к службе по состоянию здоровья, а также граждане с оформленным бронированием или отсрочкой по другим обстоятельствам. Например, не призывают тех, кто воспитывает троих и более детей до 18 лет или ухаживает за близким человеком с инвалидностью.
Напомним, что предельный возраст военной службы — 60 лет, после чего военнослужащие подлежат увольнению, даже если их мобилизовали в 59 лет.
Для тех, кто достиг 60, но хочет продолжать служить, предусмотрен отдельный Контракт 60+, который можно подписать на год после прохождения ВВК.
