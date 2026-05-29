Как и для чего украинские компании нанимают работников за границей

Глобальный наем постепенно становится новой реальностью для бизнеса. Поиск талантов за пределами Украины открывает для компаний новые возможности от выхода на иностранные рынки до привлечения узкопрофильных специалистов и компенсации дефицита кадров на локальном рынке. В то же время, не все украинские компании готовы к такому формату работы.
«Мы видим, что интерес украинского бизнеса к международному найму уверенно растет из года в год. Если в 2024 году спрос на эту услугу увеличился на 6%, то в 2025-м — уже на 34%, а на 2026 год мы ожидаем прирост на уровне 40%. большего количества компаний», — говорят авторы исследования.
Согласно результатам опроса, наибольшие трудности украинские бизнесы испытывают с поиском линейного персонала рабочих профессий. Подбор таких специалистов — большая проблема для 67% респондентов.
Также работодателям сегодня непросто находить инженеров и технических специалистов (35%), специалистов в области маркетинга, продаж и коммуникаций (31%), представителей топ-менеджмента и руководителей среднего звена (19%), а также IT-специалистов и разработчиков (12%).
Для чего бизнес рассматривает международный наем
Половина украинских работодателей (52%) ориентируется исключительно на локальный рынок и не практикует поиск сотрудников за пределами Украины.
В то же время компании, рассматривающие международный наем, делают это в основном по двум основным причинам:
38% респондентов стремятся закрыть вакансии в Украине и найти специалистов, недостающих на местном рынке;
15% хотят нанять сотрудников для филиала или направления за границей.
Результаты исследования показывают, что большинство работодателей (57%) рассматривают возможность международного найма, но еще не начали искать специалистов за пределами Украины. А вот 23% компаний уже активно нанимают таланты из разных стран мира и удовлетворены этим опытом.
Правда, положительные впечатления от международного рекрутинга получили не все украинские бизнесы: 20% респондентов испробовали поиск работников за границей, но столкнулись с трудностями.
Наибольший интерес к кандидатам из Восточной Европы
Украинские бизнесы открыты для талантов со всего мира, но ключевым направлением сегодня остаются страны Восточной Европы. 58% украинских работодателей в основном ищут специалистов в Польше, Румынии, Чехии и т. д.
Также привлекательными регионами в контексте рекрутинга страны Азии (26%), Западной Европы и Северной Америки (25%), а также Латинской Америки (20%).
Еще 20% компаний пока не определились, из каких стран готовы нанимать работников.
Какой формат сотрудничества выбирают работодатели
Популярность международного найма во многом обусловлена распространением отдаленных и дистанционных форматов работы. Однако результаты исследования показывают, что большинство работодателей (58%) все же предпочитают релокацию специалистов в Украине или в страну присутствия бизнеса.
В то же время, 26% компаний рассматривают дистанционную работу из-за рубежа и еще 25% бизнесов рассчитывают на временные контракты и проектную занятость.
20% работодателей выбирают более прагматичный подход — для них важен исключительно результат, а не формат работы.
Что сдерживает международный рекрутинг
Бизнесы, прибегающие к международному рекрутингу, сталкиваются с большим количеством трудностей. И именно это сдерживает компании, которые до сих пор отказываются от найма талантов из-за границы. Среди наибольших проблем украинские работодатели выделяют:
сложности в проверке качества и надежности кандидатов — 43%;
более высокие зарплатные ожидания по сравнению с украинским рынком — 42%;
логистику (релокация, жилье, адаптация) — 29%;
неуверенность в целесообразности такого решения — 22%;
трудности в поиске таких кандидатов — 15%.
Исследование показывает, что 61% компаний с высокой вероятностью воспользовались возможностью глобального рекрутинга уже в ближайшие 12 месяцев, если бы процесс поиска и оформления иностранного работника был простым и понятным. А вот 39% бизнесов все равно скорее воздержались бы от этой возможности.
Напомним, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, академик, доктор экономических наук Элла Либанова ранее заявляла, что Украине из-за нехватки рабочей силы придется привлекать трудовых мигрантов, но государство должно проводить взвешенную и контролируемую миграционную политику. По ее словам, обычно мигранты не конкурируют с местной рабочей силой.
Кстати, Редакция Finance.ua выяснила, откуда взялась эта волна о нашествии мигрантов и что за ней скрывается. Мы также спросили юриста, что на самом деле нужно знать о трудовой миграции в Украине.