ПФУ прокомментировал повторные начисления 1500 грн: нужно ли возвращать средства Сегодня 11:05 — Личные финансы

Как сообщили в Пенсионном фонде, в ходе проведенных мер контроля по выплате разовой денежной доплаты в размере 1500 грн ПФ установлены единичные случаи, когда из-за технического сбоя отдельные граждане могли повторно получить деньги.

Как пишут там, из-за этой ситуации никакие социальные выплаты не отменены. Пенсионный фонд Украины уже завершает сверку по поводу правильности произведенных выплат.

В случаях ошибочных повторных начислений денежные средства возвращаются только законным способом.

Блокировка карт

Отдельно проверяются сообщения по некорректному списанию средств или некорректному информированию получателей.

Если человек уже использовал начисленные средства, это не повод для блокировки социальных выплат. В таких случаях применяется индивидуальный подход и разъясняются дальнейшие действия.

В Пенсионном фонде просят граждан воздержаться от возврата средств самостоятельно.

Также при необходимости вы можете обратиться за разъяснением в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

«В ближайшее время мы индивидуально проинформируем о порядке урегулирования ошибочных начислений. Технические процедуры будут дополнительно пересмотрены, чтобы такие случаи не повторились», — пишут там.

Ранее Finance.ua писал , что в Украине возникла ситуация с ошибочными начислениями социального пособия в размере 1500 грн, из-за которой части граждан пришлось столкнуться с блокировкой карт и требованием возврата средств.

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, из-за технических сбоев в системе часть выплат была зачислена повторно, после чего Пенсионный фонд начал списывать эти деньги обратно или требовать их возврата.

По словам Гетманцева, в апреле правительство запустило выплату 1500 грн для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Саму инициативу он называет правильной и необходимой, однако отмечает, что на этапе реализации возникли серьезные технические проблемы.

