Налоговая проверка бизнеса: по каким критериям отбирают ФЛП и компании

Налоговые проверки остаются одним из основных страхов для бизнеса. В то же время, предприниматели часто не понимают, по каким принципам налоговая определяет, кого именно проверять. На самом деле, система отбора работает по четким критериям, которые прописаны в нормативных документах. Если знать эти правила, можно лучше контролировать риски и избегать ситуаций, привлекающих налоговую.
Важно: Минфин еще в 2015 году утвердил приказ № 524, определяющий порядок формирования плана документальных проверок. Именно этот документ содержит критерии риска для ФЛП, юридических лиц и налоговых агентов. Хотя приказ касается, прежде всего, плановых документальных проверок, его критерии фактически используют и для других форм налогового контроля.
Что предусматривает приказ № 524
Приказ № 524 — это внутренний регламент налоговой службы. В нем определено, по каким признакам бизнес может быть включен в план проверок.
Документ поделен на несколько основных разделов:
критерии отбора юридических лиц;
критерии отбора ФЛП и физических лиц;
критерии для налоговых агентов, уплачивающих НДФЛ, военный сбор и ЕСВ за работников или подрядчиков.