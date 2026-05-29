Налоговая проверка бизнеса: по каким критериям отбирают ФЛП и компании

Личные финансы
21
Налоговая проверка
Налоговые проверки остаются одним из основных страхов для бизнеса. В то же время, предприниматели часто не понимают, по каким принципам налоговая определяет, кого именно проверять. На самом деле, система отбора работает по четким критериям, которые прописаны в нормативных документах. Если знать эти правила, можно лучше контролировать риски и избегать ситуаций, привлекающих налоговую.
Со ссылкой на юридическую компанию Yankiv рассказываем, как налоговая оценивает бизнес и кто попадает под проверки.
Важно: Минфин еще в 2015 году утвердил приказ № 524, определяющий порядок формирования плана документальных проверок. Именно этот документ содержит критерии риска для ФЛП, юридических лиц и налоговых агентов. Хотя приказ касается, прежде всего, плановых документальных проверок, его критерии фактически используют и для других форм налогового контроля.

Что предусматривает приказ № 524

Приказ № 524 — это внутренний регламент налоговой службы. В нем определено, по каким признакам бизнес может быть включен в план проверок.
Документ поделен на несколько основных разделов:
  • критерии отбора юридических лиц;
  • критерии отбора ФЛП и физических лиц;
  • критерии для налоговых агентов, уплачивающих НДФЛ, военный сбор и ЕСВ за работников или подрядчиков.
Важно учитывать, что даже если компания или ФЛП не попали в официальный план проверок, некоторые рисковые признаки могут стать причиной запроса от налоговой или фактической проверки.

Как налоговая оценивает уровень риска бизнеса

Для отбора налогоплательщиков используют три уровня риска: незначительный, средний и высокий. Для каждого из них предусмотрены отдельные критерии.

Незначительный риск

К этой категории относятся критерии, которые можно легко контролировать во многих случаях:
  • просрочка по уплате ЕСВ;
  • возмещение НДС;
  • значительный налоговый кредит по НДС.
Наиболее распространенным фактором остается несвоевременная уплата ЕСВ, касающаяся многих ФЛП.

Средний риск

У этой категории уже больше критериев, которые могут стать сигналом для налоговой:
  • отсутствие кассового аппарата или банковского счета при доходе более 220 минимальных зарплат;
  • сотрудничество с рисковыми контрагентами;
  • количество РРО больше количества официально оформленных работников;
  • значительные объемы импортных или экспортных операций.
Особое внимание налоговая обращает на контрагентов. Если партнеры испытывают проблемы с банкротством, находятся в розыске или фигурируют в отрицательных реестрах, это может повлиять и на ваш бизнес.

Высокий риск

Именно эти критерии чаще всего становятся основанием для включения в план проверок:
  • издержки превышают 75% оборота;
  • использование неоформленного труда;
  • слишком низкий задекларированный доход;
  • наличие судебных дел, связанных с возможным уклонением от уплаты налогов.
Налоговая также может получать информацию о нелегальной занятости из соцсетей, жалоб клиентов, конкурентов или сообщений местных органов власти.
Какие критерии применяются к юридическим лицам

Для компаний перечень критериев риска гораздо шире. В частности, внимание налоговой могут привлечь:
  • уточняющие декларации, которые меняют сумму налога более чем на 30%;
  • декларирование убытков в течение двух и более лет;
  • крупные выплаты ФЛП с признаком дохода 157.
Эти критерии следует учитывать и предпринимателям, работающим с юридическими лицами или планирующим открытие ООО.
Как уменьшить риск налоговой проверки

Чтобы не попадать в поле зрения налоговой, бизнесу следует регулярно контролировать несколько базовых вещей:
  • своевременно уплачивать налоги и подавать отчетность;
  • корректно декларировать доходы;
  • сверять данные с банковскими выписками и РРО;
  • проверять контрагентов перед началом сотрудничества;
  • официально оформлять работников;
  • следить, чтобы количество кассовых аппаратов соответствовало количеству персонала.
Налоговая проверка — обычно не случайность. В большинстве случаев она становится следствием конкретных рисковых характеристик, которые система фиксирует автоматически.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнесФЛП
