Налоговая проверка бизнеса: по каким критериям отбирают ФЛП и компании Сегодня 17:04 — Личные финансы

Налоговая проверка

Налоговые проверки остаются одним из основных страхов для бизнеса. В то же время, предприниматели часто не понимают, по каким принципам налоговая определяет, кого именно проверять. На самом деле, система отбора работает по четким критериям, которые прописаны в нормативных документах. Если знать эти правила, можно лучше контролировать риски и избегать ситуаций, привлекающих налоговую.

Со ссылкой на юридическую компанию Yankiv рассказываем, как налоговая оценивает бизнес и кто попадает под проверки.

Важно: Минфин еще в 2015 году утвердил приказ № 524, определяющий порядок формирования плана документальных проверок. Именно этот документ содержит критерии риска для ФЛП, юридических лиц и налоговых агентов. Хотя приказ касается, прежде всего, плановых документальных проверок, его критерии фактически используют и для других форм налогового контроля.

Что предусматривает приказ № 524

Приказ № 524 — это внутренний регламент налоговой службы. В нем определено, по каким признакам бизнес может быть включен в план проверок.

Документ поделен на несколько основных разделов:

критерии отбора юридических лиц;

критерии отбора ФЛП и физических лиц;

критерии для налоговых агентов, уплачивающих НДФЛ, военный сбор и ЕСВ за работников или подрядчиков.

Важно учитывать, что даже если компания или ФЛП не попали в официальный план проверок, некоторые рисковые признаки могут стать причиной запроса от налоговой или фактической проверки.

Как налоговая оценивает уровень риска бизнеса

Для отбора налогоплательщиков используют три уровня риска: незначительный, средний и высокий. Для каждого из них предусмотрены отдельные критерии.

Незначительный риск

К этой категории относятся критерии, которые можно легко контролировать во многих случаях:

просрочка по уплате ЕСВ;

возмещение НДС;

значительный налоговый кредит по НДС.

Наиболее распространенным фактором остается несвоевременная уплата ЕСВ, касающаяся многих ФЛП.

Средний риск

У этой категории уже больше критериев, которые могут стать сигналом для налоговой:

отсутствие кассового аппарата или банковского счета при доходе более 220 минимальных зарплат;

сотрудничество с рисковыми контрагентами;

количество РРО больше количества официально оформленных работников;

значительные объемы импортных или экспортных операций.

Особое внимание налоговая обращает на контрагентов. Если партнеры испытывают проблемы с банкротством, находятся в розыске или фигурируют в отрицательных реестрах, это может повлиять и на ваш бизнес.

Высокий риск

Именно эти критерии чаще всего становятся основанием для включения в план проверок:

издержки превышают 75% оборота;

использование неоформленного труда;

слишком низкий задекларированный доход;

наличие судебных дел, связанных с возможным уклонением от уплаты налогов.

Налоговая также может получать информацию о нелегальной занятости из соцсетей, жалоб клиентов, конкурентов или сообщений местных органов власти.

Какие критерии применяются к юридическим лицам

Для компаний перечень критериев риска гораздо шире. В частности, внимание налоговой могут привлечь:

уточняющие декларации, которые меняют сумму налога более чем на 30%;

декларирование убытков в течение двух и более лет;

крупные выплаты ФЛП с признаком дохода 157.

Эти критерии следует учитывать и предпринимателям, работающим с юридическими лицами или планирующим открытие ООО.

Как уменьшить риск налоговой проверки

Чтобы не попадать в поле зрения налоговой, бизнесу следует регулярно контролировать несколько базовых вещей:

своевременно уплачивать налоги и подавать отчетность;

корректно декларировать доходы;

сверять данные с банковскими выписками и РРО;

проверять контрагентов перед началом сотрудничества;

официально оформлять работников;

следить, чтобы количество кассовых аппаратов соответствовало количеству персонала.

Налоговая проверка — обычно не случайность. В большинстве случаев она становится следствием конкретных рисковых характеристик, которые система фиксирует автоматически.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.