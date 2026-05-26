ГНС предупреждает о фейковых письмах о «налоговом долге» Сегодня 11:32 — Личные финансы

В сети активизировались мошенники, пытающиеся обмануть граждан под видом Государственной налоговой службы. Украинцы предупреждают об опасности и призывают быть максимально бдительными при проверке электронной почты.

Об этом сообщили в ГНС.

Подробности

Злоумышленники организовали масштабную фишинговую атаку, маскируясь под Государственную налоговую службу Украины. Они массово рассылают электронные письма с ложной информацией о наличии налогового долга и требованием немедленно погасить его по указанной в тексте ссылке. Указанные сообщения — обычное мошенничество, не имеющее никакого отношения к официальному ведомству.

Типичные признаки мошеннических писем:

уведомление о вымышленной «задолженности по налогам»;

призывы как можно скорее кликнуть на ссылку, чтобы «выяснить подробности» или «закрыть долг»;

визуальное оформление и логотипы, копирующие фирменный стиль ГНС;

сфабрикованные е-мейл адреса, только имитирующие настоящие домены госслужбы.

Важно: не переходите за ссылками в таких письмах: через них вы можете заразить свое устройство вирусами или «помочь» мошенникам похитить личные и финансовые данные.

Помните, что налоговая никогда не требует оплаты счетов по ссылкам в электронной почте.

Как защититься: базовые правила кибербезопасности

Для защиты личных данных бизнеса и граждан просят строго соблюдать правила цифровой гигиены:

игнорируйте и не открывайте письма от подозрительных или анонимных адресатов;

избегайте переходов по любым ссылкам из сомнительных сообщений;

ни в коем случае не загружайте файлы, прикрепленные к таким письмам;

контролируйте состояние своих налогов только через официальные сервисы ГНС (например Электронный кабинет);

при наличии вопросов обращайтесь непосредственно на официальные горячие линии службы.

