ГНС предупреждает о фейковых письмах о «налоговом долге»

В сети активизировались мошенники, пытающиеся обмануть граждан под видом Государственной налоговой службы. Украинцы предупреждают об опасности и призывают быть максимально бдительными при проверке электронной почты.
Об этом сообщили в ГНС.

Подробности

Злоумышленники организовали масштабную фишинговую атаку, маскируясь под Государственную налоговую службу Украины. Они массово рассылают электронные письма с ложной информацией о наличии налогового долга и требованием немедленно погасить его по указанной в тексте ссылке. Указанные сообщения — обычное мошенничество, не имеющее никакого отношения к официальному ведомству.
Типичные признаки мошеннических писем:
  • уведомление о вымышленной «задолженности по налогам»;
  • призывы как можно скорее кликнуть на ссылку, чтобы «выяснить подробности» или «закрыть долг»;
  • визуальное оформление и логотипы, копирующие фирменный стиль ГНС;
  • сфабрикованные е-мейл адреса, только имитирующие настоящие домены госслужбы.
Важно: не переходите за ссылками в таких письмах: через них вы можете заразить свое устройство вирусами или «помочь» мошенникам похитить личные и финансовые данные.
Помните, что налоговая никогда не требует оплаты счетов по ссылкам в электронной почте.

Как защититься: базовые правила кибербезопасности

Для защиты личных данных бизнеса и граждан просят строго соблюдать правила цифровой гигиены:
  • игнорируйте и не открывайте письма от подозрительных или анонимных адресатов;
  • избегайте переходов по любым ссылкам из сомнительных сообщений;
  • ни в коем случае не загружайте файлы, прикрепленные к таким письмам;
  • контролируйте состояние своих налогов только через официальные сервисы ГНС (например Электронный кабинет);
  • при наличии вопросов обращайтесь непосредственно на официальные горячие линии службы.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
МошенничествоМошенникиНалоги
