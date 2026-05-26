ГНС предупреждает о фейковых письмах о «налоговом долге»
- уведомление о вымышленной «задолженности по налогам»;
- призывы как можно скорее кликнуть на ссылку, чтобы «выяснить подробности» или «закрыть долг»;
- визуальное оформление и логотипы, копирующие фирменный стиль ГНС;
- сфабрикованные е-мейл адреса, только имитирующие настоящие домены госслужбы.
Как защититься: базовые правила кибербезопасности
- игнорируйте и не открывайте письма от подозрительных или анонимных адресатов;
- избегайте переходов по любым ссылкам из сомнительных сообщений;
- ни в коем случае не загружайте файлы, прикрепленные к таким письмам;
- контролируйте состояние своих налогов только через официальные сервисы ГНС (например Электронный кабинет);
- при наличии вопросов обращайтесь непосредственно на официальные горячие линии службы.
