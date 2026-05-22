Нацбанк предупредил об опасных письмах от мошенников Сегодня 09:15

НБУ

Украинцев предупредили о новой волне кибермошенничества, в рамках которой злоумышленники массово рассылают фейковые письма якобы от имени Национального банка Украины. В таких сообщениях содержатся вредоносные файлы, которые могут предоставить аферистам удаленный доступ к компьютеру пользователя.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Мошенники маскируют письма под сообщения НБУ

Как сообщили в НБУ, мошенники посылают электронные письма по разным адресам, выдавая их за официальные сообщения регулятора. Для большего правдоподобия они используют оформление, сродни дизайну официального сайта Нацбанка.

В тексте письма пользователей призывают перейти по ссылке и скачать архив с якобы документами. На самом деле файл содержит вредоносное программное обеспечение, которое может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к устройству.

В НБУ призывают не открывать подозрительные ссылки и не загружать вложения из таких писем.

Читайте также Фейковые «соцвыплаты»: украинцев предупредили о новой волне мошенничества в Viber

Также в регуляторе отметили, что работники Национального банка используют для официальной переписки исключительно корпоративные адреса с доменом @bank.gov.ua.

Мошенничество было всегда одной из самых популярных форм «заработка» у определенной категории граждан. Основное, чем пользуются в своей деятельности мошенники — доверчивость жертвы, эмпатия к чужим страданиям и мечта получить что-нибудь «на шару». Черты, так или иначе присущие практически всем людям. По ссылке мы рассказывали о 5 схемах мошенников, которые они используют во время войны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.