В Польше возрос спрос на временных работников

Работодатели в Польше меняют подходы к найму
В Польше растет спрос на временных работников. В апреле 2026 года количество запросов на такой персонал увеличилось примерно на 10%.
Об этом сообщил основатель международной компании по трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.
По его словам, тенденция к росту временной занятости стала заметна еще в конце 2025 года, однако существенно усилилась уже в первые месяцы 2026-го.
Сегодня польский бизнес работает в условиях высокой макроэкономической неопределенности. Компании сталкиваются с ростом затрат, дорогим персоналом, нестабильным спросом и более осторожно подходят к инвестициям. В таких условиях работодатели все больше ценят возможность быстро адаптировать масштабы найма к рыночной ситуации", — отметил основатель Gremi Personal.

В каких сферах наибольший спрос

Самый большой спрос на временных работников сейчас фиксируется в логистике, складском секторе, легкой промышленности, e-commerce, пищевой переработке и сфере услуг. Активный наем также сохраняется в розничной торговле, особенно в периоды сезонного роста продаж.
Среди наиболее востребованных специальностей:
  • складские работники;
  • комплектующие заказов;
  • производственный персонал;
  • операторы линий и оборудования;
  • работники пищевой промышленности;
  • вспомогательный персонал по логистике и транспорту;
  • технические работники;
  • сезонный персонал в гостинично-ресторанном бизнесе.
В то же время, главным драйвером рынка временной занятости остается не HoReCa, а именно логистика, склады и производство из-за высокой текучести кадров, сезонных колебаний спроса и необходимости обеспечивать непрерывность операционной деятельности.

Работодатели меняют подходы к найму

Параллельно меняются и подходы к конкуренции за работника. Если раньше ключевым фактором была, прежде всего, почасовая ставка, то сегодня кандидаты все больше обращают внимание на стабильность сотрудничества, легальность трудоустройства, прогнозируемость графика, скорость рекрутинга и дополнительные социальные гарантии.
В ответ работодатели более активно предлагают бонусы за посещаемость, гибкие графики, быстрый выход на работу, жилье, транспорт, упрощенные процедуры трудоустройства и более широкий пакет социальной поддержки.
Власти также пытаются диджитализировать процедуры легализации иностранных работников. В частности, с апреля в Польше начала работу обновленная электронная система MOS 2.0, через которую теперь оформляется легализация пребывания и трудоустройства иностранцев. Польский бизнес ожидает, что цифровизация процедур позволит ему быстрее закрывать кадровые потребности в условиях высокой конкуренции за персонал.

Число иностранных работников в Польше растет

По данным ZUS, в первом квартале 2026 года количество застрахованных иностранцев на рынке труда Польши выросло на 8,6% в годовом исчислении — в среднем до 1,295 млн. человек. Для сравнения: в конце 2025 темпы прироста были 7,9%.
Еще более динамично растет количество украинских работников. В первом квартале 2026 года их численность в Польше увеличилась на 9,7% в годовом исчислении — почти до 865 тыс. человек.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что второй год подряд в Польше фиксируют самый высокий реальный годовой рост доходов домохозяйств среди европейских стран. В Польше реальный доход домохозяйств рос быстрее всего в 2025 году, на 4,1%. Польша также являлась лидером по росту в 2024 году. В 2025 году доходы ни в одной другой стране не росли так быстро, как в Польше. Нидерланды заняли второе место с ростом на 2,3%, а Португалия — третье — с ростом на 2%.
Алена Листунова
