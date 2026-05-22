Как подать заявление о переводе выплаты пенсии по новому местожительству онлайн

Личные финансы
Подать заявление о переводе выплаты пенсии можно в бумажной или электронной форме.
В Украине пенсия выплачивается по указанному в заявлении местожительству пенсионера независимо от задекларированного или зарегистрированного места его жительства. В случае если пенсионер переместился, в том числе с временно оккупированных территорий, по его заявлению пенсия может быть переведена на подконтрольную территорию по новому местожительству.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
В бумажной форме заявление можно подать при обращении в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. В электронной форме заявление можно подать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Как подать заявление через портал ПФУ

Шаг 1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и нажмите кнопку «Вход».
Шаг 2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи и нажмите «Вход».
Шаг 3. В меню слева в разделе «О пенсионном обеспечении» выберите пункт «Заявление на перерасчет пенсии».
Шаг 4. В форме заявления заполните все поля, отмеченные звездочкой «*». В строке «Вид перерасчета» выберите пункт «Постановка на учет (в новом районе)», а в строке «Орган ПФУ» укажите главное управление Пенсионного фонда Украины по новому месту жительства.
Шаг 5. Укажите информацию о назначении или выплате пенсии по другому закону, иному виду или другому государству.
Шаг 6. Загрузите отсканированные документы через кнопку «Добавить файл». В частности:
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • пенсионное удостоверение;
  • другие необходимые документы.
Скан-копии документов должны:
  • быть изготовлены в цветном формате из оригиналов;
  • содержать четкие изображения полных страниц и реквизитов;
  • быть сохранены в форматах JPG или PDF;
  • иметь размер не более 1 МБ для каждого файла;
  • иметь рекомендуемое качество сканирования 300 dpi.
После загрузки документов необходимо дать согласие на обработку персональных данных и подтвердить ознакомление с требованием сообщать Пенсионному фонду об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение. После этого нажмите кнопку «Сформировать заявление».
Шаг 7. Проверьте данные сформированного заявления и подпишите его с помощью КЭП, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
Информация о результатах рассмотрения заявления доступна в разделе «Мои обращения».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что иногда гражданам отказывают в назначении пенсии по выслуге лет. Главная причина — несоответствие специального стажа требованиям действующего законодательства, которое после реформ стало более жестким. Это касается части педагогов, медиков, работников культуры, транспорта и других специальностей. Если профессия больше не входит в утвержденный список, право на такую ​​пенсию не предоставляется даже при наличии длительного стажа.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
