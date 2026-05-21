Ежегодный отпуск: сколько дней дают работнику в первый год работы

Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, исчисляемый со дня заключения трудового договора.

Об этом говорится в сообщении Федерации профессиональных союзов Украины.

Когда возникает право на полный отпуск

Порядок предоставления ежегодных отпусков определен статьей 10 Закона Украины «Об отпусках».

Право на ежегодный основной и дополнительный отпуск полной продолжительности в первый год работы работник получает после шести месяцев непрерывной работы на предприятии.

Если отпуск предоставляется раньше этого срока, его продолжительность определяют пропорционально фактически отработанному времени, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Ежегодные отпуска за второй и последующие годы работы могут быть предоставлены работнику в любое время соответствующего рабочего года.

Кто может получить отпуск раньше шести месяцев

Ежегодный отпуск полной продолжительности до истечения шестимесячного срока непрерывной работы предоставляется по желанию работника:

женщинам перед или после отпуска по беременности и родам, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

лицам с инвалидностью;

работникам в возрасте до 18 лет;

мужчинам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;

лицам, уволенным после прохождения срочной военной службы, мобилизации, службы резервистов, службы офицерского состава или альтернативной службы, если они трудоустроились в течение трех месяцев после увольнения;

совместителям — одновременно с отпуском по основному месту работы;

работникам, которые учатся и желают присоединить отпуск к периоду сдачи экзаменов, зачетов или выполнения учебных работ;

работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение;

родителям-воспитателям детских домов семейного типа;

в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

Отпуск для сопровождения ребенка на обучение

Работникам, чьи дети до 18 лет поступают в учебные заведения в другой местности, предоставляется ежегодный отпуск или его часть продолжительностью не менее 12 календарных дней для сопровождения ребенка до места обучения и в обратном направлении.

Если таких детей двое или больше, отпуск предоставляется отдельно для сопровождения каждого ребенка.

