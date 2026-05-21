Ежегодный отпуск: сколько дней дают работнику в первый год работы
Когда возникает право на полный отпуск
Кто может получить отпуск раньше шести месяцев
- женщинам перед или после отпуска по беременности и родам, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;
- лицам с инвалидностью;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- мужчинам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;
- лицам, уволенным после прохождения срочной военной службы, мобилизации, службы резервистов, службы офицерского состава или альтернативной службы, если они трудоустроились в течение трех месяцев после увольнения;
- совместителям — одновременно с отпуском по основному месту работы;
- работникам, которые учатся и желают присоединить отпуск к периоду сдачи экзаменов, зачетов или выполнения учебных работ;
- работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение;
- родителям-воспитателям детских домов семейного типа;
- в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.
