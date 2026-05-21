0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

30 самых высокооплачиваемых профессий в США

Личные финансы
105
Зарплаты в США
Зарплаты в США
Как зарабатывать более $300 тыс. в год в США? Самый простой путь — выбрать узкоспециализированную медицинскую профессию. Именно медицина доминирует сегодня в рейтингах наиболее оплачиваемых работ в американской экономике.
Об этом свидетельствует рейтинг от Visual Capitalist.
Рейтинг составили на основе данных Бюро статистики труда США (BLS), сравнивающего средние годовые зарплаты и уровень занятости в различных профессиях. Результаты показывают: самые высокие доходы сосредоточены в медицине.
Кроме того, большинство из перечня наиболее высокооплачиваемых должностей в Америке занимают относительно небольшие группы работников, что делает их одними из самых редких профессий в экономике.

30 самых высокооплачиваемых профессий в Америке

Профессия — среднегодовая зарплата в 2024 году — отрасль
  1. Детские хирурги — 450,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  2. Кардиологи — 432,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  3. Хирурги, все остальные — 371,3 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  4. Ортопедические хирурги (кроме детских) — 365,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  5. Челюстно-лицевые хирурги — 360,2 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  6. Рентгенологи / Радиологи — 359,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  7. Дерматологи — 347,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  8. Анестезиологи — 336,6 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  9. Врачи неотложной медицинской помощи — 320,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  10. Офтальмологи (кроме детских) — 301,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  11. Неврологи — 286,3 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  12. Акушеры-гинекологи — 281,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  13. Пилоты авиалиний, вторые пилоты и бортинженеры — 280,6 тыс. долл. (авиация)
  14. Психиатры — 269,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  15. Патологоанатомы — 266,0 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  16. Главные исполнительные директора (CEO) — 262,9 тыс. долл. (менеджмент)
  17. Терапевты общей практики — 262,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  18. Спортсмены и спортивные инструкторы — 259,8 тыс. долл. (спорт)
  19. Ортопеды-стоматологи (протезисты) — 258,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  20. Семейные врачи — 256,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  21. Ортодонты — 254,6 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  22. Другие врачи (Physicians) — 253,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  23. Стоматологи (не общего профиля) — 246,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  24. Медсестры-анестезисты — 231,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  25. Педиатры общего профиля — 222,3 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  26. Стоматологи общего профиля — 196,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
  27. Руководители компьютерных и информационных систем — 188,0 тыс. долл. (менеджмент)
  28. Юристы / Адвокаты — 182,8 тыс. долл. (юридическая сфера)
  29. Финансовые менеджеры — 180,5 тыс. долл. (менеджмент)
  30. Руководители в области архитектуры и инженерии — 175,7 тыс. долл. (менеджмент)

Почему медицина доминирует в рейтингах зарплат

Лидерство медицинских профессий объясняется сочетанием нескольких факторов: длительной учебы, ограниченного количества специалистов и стабильно высокого спроса на сложные медицинские услуги.
Читайте также
Большинство высокооплачиваемых медицинских специальностей требует более 10 лет обучения и практики. В то же время старение населения США повышает спрос на кардиологов, онкологов, радиологов и хирургов.
В результате узкие специалисты получают одни из самых высоких зарплат в стране. Дополнительно, по прогнозам, к 2038 году США могут столкнуться с дефицитом более 141 тысяч врачей.

Самые высокие зарплаты часто в самых редких профессиях

Многие лучше оплачиваемые профессии в США одновременно очень малочисленны.
Например, в стране всего около 1000 детских хирургов, несмотря на то, что эта специальность возглавляет рейтинги по доходам. Похожая ситуация и с другими узкими направлениями: около 760 протезистов и примерно 5000 челюстно-лицевых хирургов.
Такой дефицит кадров влияет на уровень зарплат. Спрос стабильно превышает предложение, особенно на фоне роста хронических заболеваний и старения населения.
Читайте также

Профессии с высокими зарплатами вне медицины

За пределами медицины в наиболее оплачиваемые профессии входят прежде всего специалисты из сфер авиации и управления.
Такие доходы объясняются высокой ответственностью и сложностью управления большими процессами и командами.

Изменится ли рейтинг в будущем

Несмотря на развитие искусственного интеллекта и автоматизации, большинство высокооплачиваемых профессий в США остаются устойчивыми к замене технологиями.
Место для вашей рекламы
Хирурги, анестезиологи и пилоты работают в строго регулируемых сферах, где критически важны годы практики и быстрые решения в реальном времени.
В то же время расходы на здравоохранение в США, по прогнозам, будут расти быстрее экономики до 2033 года, что продолжит поддерживать высокий спрос и зарплаты в медицине.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
СШАПрофессииЗарплата
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems