30 самых высокооплачиваемых профессий в США
- Детские хирурги — 450,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Кардиологи — 432,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Хирурги, все остальные — 371,3 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Ортопедические хирурги (кроме детских) — 365,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Челюстно-лицевые хирурги — 360,2 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Рентгенологи / Радиологи — 359,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Дерматологи — 347,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Анестезиологи — 336,6 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Врачи неотложной медицинской помощи — 320,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Офтальмологи (кроме детских) — 301,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Неврологи — 286,3 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Акушеры-гинекологи — 281,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Пилоты авиалиний, вторые пилоты и бортинженеры — 280,6 тыс. долл. (авиация)
- Психиатры — 269,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Патологоанатомы — 266,0 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Главные исполнительные директора (CEO) — 262,9 тыс. долл. (менеджмент)
- Терапевты общей практики — 262,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Спортсмены и спортивные инструкторы — 259,8 тыс. долл. (спорт)
- Ортопеды-стоматологи (протезисты) — 258,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Семейные врачи — 256,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Ортодонты — 254,6 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Другие врачи (Physicians) — 253,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Стоматологи (не общего профиля) — 246,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Медсестры-анестезисты — 231,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Педиатры общего профиля — 222,3 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Стоматологи общего профиля — 196,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения)
- Руководители компьютерных и информационных систем — 188,0 тыс. долл. (менеджмент)
- Юристы / Адвокаты — 182,8 тыс. долл. (юридическая сфера)
- Финансовые менеджеры — 180,5 тыс. долл. (менеджмент)
- Руководители в области архитектуры и инженерии — 175,7 тыс. долл. (менеджмент)
Почему медицина доминирует в рейтингах зарплат
Самые высокие зарплаты часто в самых редких профессиях
Профессии с высокими зарплатами вне медицины
Изменится ли рейтинг в будущем
