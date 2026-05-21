30 самых высокооплачиваемых профессий в США Сегодня 16:05 — Личные финансы

Зарплаты в США

Как зарабатывать более $300 тыс. в год в США? Самый простой путь — выбрать узкоспециализированную медицинскую профессию. Именно медицина доминирует сегодня в рейтингах наиболее оплачиваемых работ в американской экономике.

Рейтинг составили на основе данных Бюро статистики труда США (BLS), сравнивающего средние годовые зарплаты и уровень занятости в различных профессиях. Результаты показывают: самые высокие доходы сосредоточены в медицине.

Кроме того, большинство из перечня наиболее высокооплачиваемых должностей в Америке занимают относительно небольшие группы работников, что делает их одними из самых редких профессий в экономике.

30 самых высокооплачиваемых профессий в Америке

Профессия — среднегодовая зарплата в 2024 году — отрасль

Детские хирурги — 450,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Кардиологи — 432,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Хирурги, все остальные — 371,3 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Ортопедические хирурги (кроме детских) — 365,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Челюстно-лицевые хирурги — 360,2 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Рентгенологи / Радиологи — 359,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Дерматологи — 347,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Анестезиологи — 336,6 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Врачи неотложной медицинской помощи — 320,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Офтальмологи (кроме детских) — 301,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Неврологи — 286,3 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Акушеры-гинекологи — 281,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Пилоты авиалиний, вторые пилоты и бортинженеры — 280,6 тыс. долл. (авиация) Психиатры — 269,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Патологоанатомы — 266,0 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Главные исполнительные директора (CEO) — 262,9 тыс. долл. (менеджмент) Терапевты общей практики — 262,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Спортсмены и спортивные инструкторы — 259,8 тыс. долл. (спорт) Ортопеды-стоматологи (протезисты) — 258,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Семейные врачи — 256,8 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Ортодонты — 254,6 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Другие врачи (Physicians) — 253,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Стоматологи (не общего профиля) — 246,5 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Медсестры-анестезисты — 231,7 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Педиатры общего профиля — 222,3 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Стоматологи общего профиля — 196,1 тыс. долл. (сфера здравоохранения) Руководители компьютерных и информационных систем — 188,0 тыс. долл. (менеджмент) Юристы / Адвокаты — 182,8 тыс. долл. (юридическая сфера) Финансовые менеджеры — 180,5 тыс. долл. (менеджмент) Руководители в области архитектуры и инженерии — 175,7 тыс. долл. (менеджмент)

Почему медицина доминирует в рейтингах зарплат

Лидерство медицинских профессий объясняется сочетанием нескольких факторов: длительной учебы, ограниченного количества специалистов и стабильно высокого спроса на сложные медицинские услуги.

Большинство высокооплачиваемых медицинских специальностей требует более 10 лет обучения и практики. В то же время старение населения США повышает спрос на кардиологов, онкологов, радиологов и хирургов.

В результате узкие специалисты получают одни из самых высоких зарплат в стране. Дополнительно, по прогнозам, к 2038 году США могут столкнуться с дефицитом более 141 тысяч врачей.

Самые высокие зарплаты часто в самых редких профессиях

Многие лучше оплачиваемые профессии в США одновременно очень малочисленны.

Например, в стране всего около 1000 детских хирургов, несмотря на то, что эта специальность возглавляет рейтинги по доходам. Похожая ситуация и с другими узкими направлениями: около 760 протезистов и примерно 5000 челюстно-лицевых хирургов.

Такой дефицит кадров влияет на уровень зарплат. Спрос стабильно превышает предложение, особенно на фоне роста хронических заболеваний и старения населения.

Профессии с высокими зарплатами вне медицины

За пределами медицины в наиболее оплачиваемые профессии входят прежде всего специалисты из сфер авиации и управления.

Такие доходы объясняются высокой ответственностью и сложностью управления большими процессами и командами.

Изменится ли рейтинг в будущем

Несмотря на развитие искусственного интеллекта и автоматизации, большинство высокооплачиваемых профессий в США остаются устойчивыми к замене технологиями.

Хирурги, анестезиологи и пилоты работают в строго регулируемых сферах, где критически важны годы практики и быстрые решения в реальном времени.

В то же время расходы на здравоохранение в США, по прогнозам, будут расти быстрее экономики до 2033 года, что продолжит поддерживать высокий спрос и зарплаты в медицине.

