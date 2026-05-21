Как инвестировать с помощью ИИ: советы эксперта

ИИ и инвестиции

Искусственный интеллект уже сейчас коренным образом меняет жизнь многих людей, помогая в разных процессах. Не стало исключением и инвестирование, ведь и здесь ИИ может пригодиться.

О том, какие инструменты существуют в инвестировании и за что каждый отвечает, а также как правильно пользоваться искусственным интеллектом в этом процессе, рассказал на ежегодной конференции Invest Talk Summit предприниматель, инвестор, управляющий активами с 18-летним опытом, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологиям — Михаил Пацан.

Чем ИИ полезен при инвестировании

Первое, на что обратил внимание Пацан, это то, что ИИ значительно ускоряет процесс инвестирования. То есть, он позволяет быстро проверять собственные стратегии, оперативно выходить на рынок и начинать зарабатывать.

«ИИ не принимает решения за вас. Он используется, чтобы ускорить ваш процесс инвестирования, вашу стратегию и помочь сделать это лучше. Если ваша стратегия не рабочая, то ИИ просто ускорит вам срыв квартала гораздо быстрее. Если стратегия рабочая, то с ИИ будете зарабатывать гораздо быстрее», — отметил спикер.

Пацан отметил, что ИИ нужно научить делать сбор информации, анализировать и в каком виде вы получите ответ.

По мнению инвестора, для сбора данных лучше всего подойдет Perplexity.

«Он отлично анализирует данные и компании, потому что подключен и обучен именно под инвестиции. Имеет доступ к SEC (Комиссия по ценным бумагам и бирж. — Ред.) и другим пространствам, где можно собрать инвестиционную информацию. Позволяет получить всю актуальную базу данных».

Есть еще два инструмента, которые помогут вам в инвестировании — Claude и Codex. Как отметил Пацан, они отвечают за отслеживание задач, расчеты и креатив.

Как правильно использовать ИИ, если вы уже решили инвестировать

По словам спикера, не следует спрашивать ИИ: «Что мне купить?», ведь в этом случае он просто выдаст случайную информацию, на которой его обучали, и это вам ничего не даст. Вместо этого следует спрашивать: «Что проверить?» ИИ должен собирать факты, источники и анализировать данные. Только после этого вы формируете свой портфель.

В то же время, не следует использовать ИИ исключительно как инструмент: «Собери мне аналитику и создай портфель», потому что так можно только лишиться денег. Формирование портфеля должно оставаться вашей ответственностью. На первый план выходит собственное обучение и развитие навыков инвестора. В частности, что касается развития, Пацан советует также использовать ИИ именно в режиме «обучения». Так ИИ вам объяснит происходящие действия, расскажет какие показатели следует проанализировать. И вы будете профессионально развиваться.

Отдельно предприниматель советует обращать внимание на ROIC (коэффициент рентабельности, показывающий, насколько эффективно компания использует весь вложенный капитал для получения прибыли. — Ред.), ведь на него влияет очень много факторов.

Кроме того, как отметил Пацан, следует анализировать оценку компании и макроэкономические циклы. Только после этого можно формировать портфель, распределяя его между разными активами.

В заключение инвестор подчеркнул, что ИИ значительно помогает в сбалансировании портфеля и пропорциональном распределении активов. Единственное, что следует помнить: нужно четко определить, что ИИ может делать, а что нет. Важно уметь им управлять, ведь ИИ — это инструмент, который ускоряет и масштабирует хаос, который вы ему передаете на входе".

