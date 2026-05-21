Кто может пользоваться льготным проездом в Киеве

Метро

В настоящее время льготным проездом в столице могут пользоваться около 1,1 миллиона жителей города.

Об этом сообщает Департамент социальной и ветеранской политики КГГА.

Кто имеет право на льготный проезд

Так, в этом году в столичном бюджете предусмотрено почти 875 млн грн на компенсацию льготного проезда, из них 181,7 млн грн — для учащихся, студентов и курсантов.

Наиболее многочисленная категория — пенсионеры, их более 570 тысяч человек.

Право на бесплатный проезд также имеют:

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

люди с инвалидностью I, II, III групп;

дети с инвалидностью;

лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

лица, осуществляющие уход за человеком или ребенком с инвалидностью I группы;

другие категории льготников.

Что еще говорят в КГГА

«Впрочем, государство годами не возвращает средства за бесплатный проезд льготников, который законодательно само и гарантирует. Напомним, что Киевсовет еще в мае 2021 года обратился к правительству и парламенту о компенсации выплат за льготный проезд из госбюджета. Поэтому город вынужден самостоятельно финансировать сотни миллионов гривен.

Кроме того, стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года, в то время как стремительно растут цены на топливо, электроэнергию и логистику. Там также отметили, общественный транспорт может работать только за счет дотаций из городского бюджета, которые достигли 12 млрд грн.

«В таких условиях дальнейшее содержание транспортной системы столицы становится критическим вызовом для города. И вопрос восстановления государственных компенсаций и пересмотра тарифной политики является острой необходимостью для Киева», — говорят в КГГА.

Новые тарифы на проезд в Киеве

Напомним, что сейчас идет обсуждение новых расчетов тарифов.

В КГГА говорят, что новые цены подготовлены с учетом индексов цен на промышленную продукцию, затрат на оплату труда и стоимости энергоресурсов.

Электронные консультации с общественностью длятся до 1 июня 2026 года на платформе: http://forum.kyivcity.gov.ua/

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок: Как сообщалось ранее, ввести новую стоимость проезда планируют с 15 июля после прохождения всех процедур согласно законодательству Украины.

1−9 поездок — 30 грн;

10−19 — 28,90 грн;

20−29 — 27,80 грн;

30−39 — 26,60 грн;

40−49 — 25,50 грн;

50 — 25 грн.

