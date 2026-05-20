В Киеве одна поездка по проездному будет стоить от 23 грн
Пассажиры, регулярно пользующиеся городским общественным транспортом в Киеве, смогут приобрести месячные проездные билеты со скидками. В пределах такого проездного стоимость одной поездки составит от 23,29 до 23,65 грн.
Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестициях КГГА.
Какие проездные предлагают
Новая линейка проездных предусматривает месячные билеты с ограниченным количеством поездок в коммунальном транспорте — автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере. Чем больше поездок включает проездной, тем ниже стоимость одной поездки.
Предусмотрены следующие варианты:
- 46 поездок — 1088 грн (23,65 грн за поездку);
- 62 поездки — 1463 грн (23,60 грн за поездку);
- 92 поездки — 2156 грн (23,43 грн за поездку);
- 124 поездки — 2888 грн (23,29 грн за поездку).
Для кого сохраняются льготы
Для пассажиров, регулярно пользующихся общественным транспортом, продолжает действовать прогрессивная система скидок через месячные проездные билеты. Она остается аналогичной действующей системе — применяется механизм дифференцированной стоимости в зависимости от количества приобретенных поездок.
Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Так, студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул — 25% (во время учебного года — бесплатно). Для граждан, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском коммунальном транспорте, льготы сохраняются.
Пересмотр тарифов на проезд в Киеве
Ранее Finance.ua писал, что в столице предлагают установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году. Необходимость обновления тарифов объясняют потребностью приблизить их к экономически обоснованному уровню и ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда, содержание инфраструктуры и сокращением пассажиропотока.
В Департаменте отмечают, что по расчетам транспортных предприятий экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте.
До 1 июня 2026 года идут электронные консультации с общественностью на платформе http://forum.kyivcity.gov.ua/.
Ввести новую стоимость проезда планируется с 15 июля после прохождения всех процедур согласно законодательству Украины.
Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:
- 1−9 поездок — 30 грн;
- 10−19 — 28,90 грн;
- 20−29 — 27,80 грн;
- 30−39 — 26,60 грн;
- 40−49 — 25,50 грн;
- 50 — 25 грн.
