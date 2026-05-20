Как не потерять компенсацию за автогражданку в Дії: осталось несколько дней

Ветеран за рулем автомобиля
В Украине истекает срок подачи заявлений на компенсацию стоимости автогражданки для ветеранов и ветеранок. Речь идет о выплатах по страховым договорам, срок действия которых уже истек.
Об этом напомнили в Дії.
Подать заявку необходимо до 23 мая включительно.
Важно:
  • оформить компенсацию можно даже в том случае, если полис уже неактивен;
  • программа касается льготных договоров, заключенных с 1 января 2025 года.

Кто имеет право на компенсацию

Получить возмещение могут ветераны с удостоверением участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Обязательным условием является наличие соответствующего статуса в приложении Дія.
Также автомобиль должен удовлетворять условиям программы: в частности, не использоваться для такси или коммерческих грузовых перевозок.

Как подать заявление

Оформить компенсацию можно онлайн в несколько шагов:
  • открыть приложение Дія;
  • перейти в раздел «Ветеран PRO»;
  • выбрать услугу компенсации автогражданки;
  • подать заявление.
После рассмотрения средства будут поступать на Дія.Карту.
Ранее мы сообщали, что система урегулирования ДТП по полису ОСАГО за последние годы существенно изменилась. Основные новации заложили еще в 2025 году, но сейчас они стали полноценно работать на практике. Детальнее об изменениях.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
