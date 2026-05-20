Как не потерять компенсацию за автогражданку в Дії: осталось несколько дней Сегодня 16:16 — Страхование

Ветеран за рулем автомобиля

В Украине истекает срок подачи заявлений на компенсацию стоимости автогражданки для ветеранов и ветеранок. Речь идет о выплатах по страховым договорам, срок действия которых уже истек.

Об этом напомнили в Дії.

Подать заявку необходимо до 23 мая включительно.

Важно:

оформить компенсацию можно даже в том случае, если полис уже неактивен;

программа касается льготных договоров, заключенных с 1 января 2025 года.

Кто имеет право на компенсацию

Получить возмещение могут ветераны с удостоверением участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Обязательным условием является наличие соответствующего статуса в приложении Дія.

Также автомобиль должен удовлетворять условиям программы: в частности, не использоваться для такси или коммерческих грузовых перевозок.

Как подать заявление

Оформить компенсацию можно онлайн в несколько шагов:

открыть приложение Дія;

перейти в раздел «Ветеран PRO»;

выбрать услугу компенсации автогражданки;

подать заявление.

После рассмотрения средства будут поступать на Дія.Карту.

