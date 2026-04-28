Реформа автогражданки: средняя выплата автовладельцам достигла 57 тыс. грн

В I квартале 2026 года 53% страховых выплат были совершены по ДТП, оформленным без вызова полиции

В январе-марте 2026 года средняя выплата по договору ОСАГО выросла на 52% по сравнению с прошлым годом и составила 57 455 грн. В общей сложности страховые компании выплатили более 2,7 млрд грн и урегулировали 48 124 требования. Количество урегулированных требований выросло на 29,8%, а объем выплат — на 97,4%.

Об этом сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

В первом квартале 2026 года рынок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО) завершил масштабную трансформацию. Согласно Закону № 3720-IX, отрасль полностью перешла на новую модель работы, основанную на принципах европейской Motor Insurance Directive.

Новая философия выплат

Введенная реформа кардинально изменила подход к расчету компенсаций. Ключевым изменением стал отказ от учета коэффициента физического износа транспортного средства и полное упразднение франшизы. Теперь страховое возмещение базируется на принципе полного восстановления авто до состояния, в котором он находился до момента аварии.

Результаты этих изменений отражены в официальной статистике за январь-март 2026 года:

средняя выплата выросла на 52% и достигла 57 455 грн;

общий объем выплат увеличился на 97,4%, превысив 2,7 млрд грн;

количество урегулированных требований выросло на 29,8% (до 48 124 единиц).

Введенная реформа кардинально изменила подход к расчету компенсаций, mtsbu.ua

«Рост среднего размера страховых выплат ожидаемый. В 2025 году рынок работал в переходном режиме, ведь часть страховых случаев еще регулировалась по договорам, заключенным до вступления в силу новых норм. С начала 2026 года все договоры ОСАГО уже действуют по обновленным правилам, которые предусматривают более высокие лимиты ответственности, более полное покрытие расходов на ремонт и усиленную защиту пострадавших в ДТП», — заявил председатель правления МТСБУ Александр Берназюк.

В то же время, обновленное законодательство существенно изменило качество сервиса и сам подход к урегулированию страховых случаев. В частности, всем страховщикам стало обязательным прямое урегулирование, а приоритетным форматом возмещения стал ремонт автомобиля пострадавшего непосредственно на СТО.

Изменения уже влияют на поведение автовладельцев

Водители все чаще выбирают механизм прямого урегулирования, позволяющий получить возмещение через собственную страховую компанию, с которой заключен договор ОСАГО. Такой подход значительно упрощает процедуру урегулирования и почти вдвое сокращает сроки выплат: средний срок рассмотрения дела составляет 32 дня, в то время как по стандартной процедуре — 57 дней.

По итогам І квартала 2026 года в рамках прямого урегулирования было произведено 26 578 выплат, что составляет 55% от общего количества урегулированных страховых случаев.

Водители активнее пользуются Европротоколом

В I квартале 2026 года 53% страховых выплат были совершены по ДТП, оформленным без вызова полиции. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составил 43%.

Такая динамика в значительной степени связана с законодательными изменениями: с 2025 года не действует ограничение в 80 тыс. грн для ДТП, оформленных по Европротоколом, и теперь возмещение осуществляется в пределах страховой суммы за ущерб, причиненный имуществу.

В январе-марте 2026 года по случаям, оформленным с помощью Европротокола, было произведено 25 463 выплаты, а их общая сумма превысила 1 млрд грн, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время МТСБУ фиксирует рост частоты страховых случаев по договорам ОСАГО. Коэффициент убыточности вырос с 2,4% до 2,9%, то есть количество страховых случаев на каждые 100 договоров увеличилось с примерно 2−2,5 до почти 3.

Средняя стоимость ОСАГО

В январе-марте 2026 года средний размер страховой премии по договору ОСАГО составил 3 237,1 грн, что всего на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2 975,4 грн). Всего с начала года страховые компании-члены МТСБУ заключили более 1,64 млн. договоров и привлекли свыше 5,3 млрд. грн. страховых премий.

В январе-марте 2026 года средний размер страховой премии по договору ОСАГО составил 3 237,1 грн., mtsbu.ua

Кроме того, с 2026 года все договоры ОСАГО заключаются исключительно в электронной форме с обязательным внесением информации о договоре в Единую централизованную базу данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности.

