0 800 307 555
Реформа автогражданки: средняя выплата автовладельцам достигла 57 тыс. грн

В I квартале 2026 года 53% страховых выплат были совершены по ДТП, оформленным без вызова полиции
В I квартале 2026 года 53% страховых выплат были совершены по ДТП, оформленным без вызова полиции
В январе-марте 2026 года средняя выплата по договору ОСАГО выросла на 52% по сравнению с прошлым годом и составила 57 455 грн. В общей сложности страховые компании выплатили более 2,7 млрд грн и урегулировали 48 124 требования. Количество урегулированных требований выросло на 29,8%, а объем выплат — на 97,4%.
Об этом сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
В первом квартале 2026 года рынок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО) завершил масштабную трансформацию. Согласно Закону № 3720-IX, отрасль полностью перешла на новую модель работы, основанную на принципах европейской Motor Insurance Directive.

Новая философия выплат

Введенная реформа кардинально изменила подход к расчету компенсаций. Ключевым изменением стал отказ от учета коэффициента физического износа транспортного средства и полное упразднение франшизы. Теперь страховое возмещение базируется на принципе полного восстановления авто до состояния, в котором он находился до момента аварии.
Результаты этих изменений отражены в официальной статистике за январь-март 2026 года:
  • средняя выплата выросла на 52% и достигла 57 455 грн;
  • общий объем выплат увеличился на 97,4%, превысив 2,7 млрд грн;
  • количество урегулированных требований выросло на 29,8% (до 48 124 единиц).
Введенная реформа кардинально изменила подход к расчету компенсаций
Введенная реформа кардинально изменила подход к расчету компенсаций, mtsbu.ua
«Рост среднего размера страховых выплат ожидаемый. В 2025 году рынок работал в переходном режиме, ведь часть страховых случаев еще регулировалась по договорам, заключенным до вступления в силу новых норм. С начала 2026 года все договоры ОСАГО уже действуют по обновленным правилам, которые предусматривают более высокие лимиты ответственности, более полное покрытие расходов на ремонт и усиленную защиту пострадавших в ДТП», — заявил председатель правления МТСБУ Александр Берназюк.
В то же время, обновленное законодательство существенно изменило качество сервиса и сам подход к урегулированию страховых случаев. В частности, всем страховщикам стало обязательным прямое урегулирование, а приоритетным форматом возмещения стал ремонт автомобиля пострадавшего непосредственно на СТО.

Изменения уже влияют на поведение автовладельцев

Водители все чаще выбирают механизм прямого урегулирования, позволяющий получить возмещение через собственную страховую компанию, с которой заключен договор ОСАГО. Такой подход значительно упрощает процедуру урегулирования и почти вдвое сокращает сроки выплат: средний срок рассмотрения дела составляет 32 дня, в то время как по стандартной процедуре — 57 дней.
По итогам І квартала 2026 года в рамках прямого урегулирования было произведено 26 578 выплат, что составляет 55% от общего количества урегулированных страховых случаев.

Водители активнее пользуются Европротоколом

В I квартале 2026 года 53% страховых выплат были совершены по ДТП, оформленным без вызова полиции. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составил 43%.
Такая динамика в значительной степени связана с законодательными изменениями: с 2025 года не действует ограничение в 80 тыс. грн для ДТП, оформленных по Европротоколом, и теперь возмещение осуществляется в пределах страховой суммы за ущерб, причиненный имуществу.
В январе-марте 2026 года по случаям, оформленным с помощью Европротокола, было произведено 25 463 выплаты, а их общая сумма превысила 1 млрд грн, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время МТСБУ фиксирует рост частоты страховых случаев по договорам ОСАГО. Коэффициент убыточности вырос с 2,4% до 2,9%, то есть количество страховых случаев на каждые 100 договоров увеличилось с примерно 2−2,5 до почти 3.

Средняя стоимость ОСАГО

В январе-марте 2026 года средний размер страховой премии по договору ОСАГО составил 3 237,1 грн, что всего на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2 975,4 грн). Всего с начала года страховые компании-члены МТСБУ заключили более 1,64 млн. договоров и привлекли свыше 5,3 млрд. грн. страховых премий.
В январе-марте 2026 года средний размер страховой премии по договору ОСАГО составил 3 237,1 грн.
В январе-марте 2026 года средний размер страховой премии по договору ОСАГО составил 3 237,1 грн., mtsbu.ua
Кроме того, с 2026 года все договоры ОСАГО заключаются исключительно в электронной форме с обязательным внесением информации о договоре в Единую централизованную базу данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
