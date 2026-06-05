Как не попасть на крючок недобросовестных страховщиков (советы юристов) Сегодня 19:00 — Страхование

Как не попасть на крючок недобросовестных страховщиков (советы юристов)

Страховщики нередко используют правовой статус войны как инструмент отказа в выплатах.

Дело в том, что Торгово-промышленная палата Украины еще в феврале 2022 года официально подтвердила: военная агрессия россии является форс-мажором. Если в вашем договоре военные действия указаны как «исключение» или «форс-мажор», страховая может отказать в выплате вполне законно.

«Следует внимательно читать договор страхования, где должно быть четко прописано: форс-мажорные обстоятельства, в частности, военные действия, не являются основанием для отказа в выплате по данному риску. Если такой формулировки нет — полис фактически не работает», — рассказала в комментарии Finance.ua адвокат, управляющая Адвокатским бюро «Анны Даниэль», кандидат юридических наук Анна Даниэль.

Адвокат также обращает внимание на территориальный аспект: страховое покрытие, как правило, не распространяется на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют полномочия.

Список таких территорий определяет Постановление КМУ № 1364. Это означает, что если ваш город попал в перечень зон активных боевых действий, страховая может отказать даже в выплате за обычное ДТП.

«Требуйте от страховщика четких дефиниций, отвечающих современным реалиям. Обычное ОСАГО или базовое каско не покрывают повреждения от обломков дронов, ракет или работы ПВО. Чтобы реально защитить авто, необходимо оформить специальное расширение до каско и убедиться, что его условия не противоречат друг другу», — подчеркивает юрист.

Как не ошибиться с выбором страховки

Самая распространенная ошибка при выборе страховки — ориентироваться только на цену, говорит адвокат Игорь Тарасенко. Дешевый полис с большой франшизой может оказаться совершенно невыгодным в реальной ситуации: формально страховка есть, а фактически водитель покрывает убытки самостоятельно. Адвокат советует обращать особое внимание на несколько ключевых моментов.

Во-первых

Страховые исключения — в договоре всегда есть список случаев, когда компания не платит: нарушение условий эксплуатации, несвоевременное уведомление о ДТП, отсутствие необходимых документов.

Во-вторых

Сроки сообщения: если их нарушить, это формальное основание для отказа.

В-третьих

Порядок оценки ущерба — важно понимать, можно ли привлекать независимого эксперта и как обжаловать заниженную сумму.

«Не подписывайте договор страхования „вслепую“. В страховании важны не красивые рекламные обещания, а конкретные условия: покрывающееся, не покрываемое, какие сроки, какие документы и какие основания для отказа. Потому что хуже всего — узнать о подводных камнях уже после ДТП, когда страховая компания ищет не способ выплатить, а основание отказать», — подчеркивает Тарасенко.

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