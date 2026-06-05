Як обрати страховку на авто під час війни та отримати компенсацію Сьогодні 09:50 — Технології&Авто

Страхування авто під час війни

Щодня росія атакує Україну ракетами та дронами. Під удари потрапляють не лише нерухомість, а й автомобілі.

Отже, ваше авто може бути пошкоджене або навіть згоріти в будь-який момент — навіть якщо воно стоїть у дворі. При цьому часто власники залишаються без компенсації, адже стандартна страховка такі випадки не покриває.

Finance.ua розібрався, який поліс страхування для авто може допомогти, і скільки це коштує.

Автоцивілка не врятує від ракети, але необхідна кожному

ОСЦПВ — обов'язкова страховка для кожного водія в Україні. Вона діє і під час війни. Без неї — штраф 425 грн, а якщо не сплатити протягом 15 діб — вже 850 грн. Разом з тим важливо розуміти: автоцивілка захищає не вас, а інших учасників ДТП. Якщо ви — винуватець аварії, страхова покриє збитки постраждалій стороні. Ваше авто разом із цим залишається без захисту.

Проте вона не покриває воєнні ризики. Якщо поруч впав уламок і пробив дах машини, автоцивілка тут не допоможе.

Скільки коштує автоцивілка у 2026 році

Ціна залежить від об’єму двигуна, регіону реєстрації авто та наявності пільг. Редакція Finance.ua вивчила умови провідних страхових компаній України і дізналась, що мінімальна автоцивілка для двигуна 1601−2000 см³ у Києві складає 5 680 грн/рік.

Довідка Finance.ua Водночас учасники бойових дій, пенсіонери та інваліди II групи можуть отримати знижку 50% на автоцивілку — якщо двигун авто до 2500 см³ і машина не використовується в комерційних цілях. Остаточна ціна залежить від страховика, тому перед купівлею варто порівняти пропозиції кількох компаній — зробити це можна, наприклад, через калькулятор автоцивілки на Finance.ua

Каско від воєнних ризиків: що реально покриває, а що — ні

Стандартне каско воєнні ризики не покриває — це прописано в базових умовах більшості договорів. Але після повномасштабного вторгнення страховики почали пропонувати спеціальні продукти саме для таких випадків, зокрема каско від воєнних ризиків.

Що покриває каско від воєнних ризиків:

пряме ураження ракетою або дроном;

пошкодження авто від уламків;

збитки від падіння збитого БПЛА;

пошкодження від роботи ППО;

повне знищення авто.

Не покриває:

воєнні ризики без спецопції;

конфіскація авто державою;

пошкодження під час бойових дій на лінії фронту;

авто старше за 15 років.

Більшість компаній страхують авто віком до 15 років. Вартість полісу — від 0,8% від ринкової вартості автомобіля на рік. Для авто ціною 500 тис. грн це приблизно 4 тис. грн/рік.

Міні каско: золота середина між ціною і захистом

Якщо повне каско здається занадто дорогим, є проміжний варіант — міні каско. Це добровільна страховка, яка покриває більше, ніж автоцивілка, але коштує менше, ніж повноцінне каско.

Залежно від пакета, міні каско може включати: евакуатор після ДТП, знищення авто через стихійне лихо… Та головне — пасивні воєнні ризики.

Довідка Finance.ua Пасивні ризики — це пошкодження, які стались без прямої участі власника у бойових діях: уламок, що впав з неба, хвиля від вибуху, пошкодження від роботи ППО поблизу.

Міні каско доступне не лише для громадян України. Іноземці, які перебувають в Україні, також можуть оформити такий поліс онлайн.

Якщо порівнювати типи полісів загалом, автоцивілка залишається найдешевшим варіантом — але й найвужчим за покриттям.

Міні каско обійдеться дорожче, проте вже включає пасивні воєнні ризики.

Повне каско з воєнним розширенням — найдорожчий, але й найповніший захист. Остаточна ціна залежить від страховика, тому перед купівлею варто порівняти пропозиції кількох компаній.

Як не потрапити на гачок недобросовісних страховиків: що кажуть юристи

Страховики нерідко використовують правовий статус війни як інструмент для відмови у виплатах. Річ у тім, що Торгово-промислова палата України ще у лютому 2022 року офіційно підтвердила: військова агресія росії є форс-мажором. Якщо у вашому договорі воєнні дії вказані як «виключення» або «форс-мажор», страхова може відмовити у виплаті цілком законно.

«Слід уважно читати договір страхування, де має бути чітко прописано: форс-мажорні обставини, зокрема військові дії, не є підставою для відмови у виплаті за даним ризиком. Якщо такого формулювання немає — поліс фактично не працює», — розповіла у коментарі Finance.ua адвокат, керуюча Адвокатським бюро «Анни Даніель», кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Адвокатка також звертає увагу на територіальний аспект: страхове покриття, як правило, не поширюється на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження. Перелік таких територій визначає Постанова КМУ № 1364. Це означає, що якщо ваше місто потрапило до переліку зон активних бойових дій, страхова може відмовити навіть у виплаті за звичайне ДТП.

«Вимагайте від страховика чітких дефініцій, що відповідають сучасним реаліям. Звичайне ОСЦПВ чи базове каско не покривають пошкодження від уламків дронів, ракет або роботи ППО. Щоб реально захистити авто, необхідно оформити спеціальне розширення до каско — і переконатися, що його умови не суперечать одна одній», — підкреслює юристка.

Як не помилитися з вибором страховки: погляд адвоката

Найпоширеніша помилка під час вибору страховки — орієнтуватися лише на ціну, каже адвокат Ігор Тарасенко. Дешевий поліс із великою франшизою може виявитися абсолютно невигідним у реальній ситуації: формально страховка є, а фактично водій покриває збитки самостійно.

Адвокат радить звертати особливу увагу на кілька ключових моментів.

По-перше, страхові винятки — у договорі завжди є перелік випадків, коли компанія не платить: порушення умов експлуатації, несвоєчасне повідомлення про ДТП, відсутність необхідних документів.

По-друге, строки повідомлення: якщо їх порушити, це вже формальна підстава для відмови.

По-третє, порядок оцінки збитків — важливо розуміти, чи можна залучати незалежного експерта і як оскаржити занижену суму.

«Не підписуйте договір страхування „наосліп“. У страхуванні важливі не красиві рекламні обіцянки, а конкретні умови: що покривається, що не покривається, які строки, які документи та які підстави для відмови. Бо найгірше — дізнатися про „підводні камені“ вже після ДТП, коли страхова компанія шукає не спосіб виплатити, а підставу відмовити», — підкреслює Тарасенко.

Окремо адвокат нагадує: автоцивілка покриває відповідальність перед іншими особами, а не збитки власного автомобіля. Якщо водій хоче захистити саме своє авто — умови каско потрібно аналізувати окремо і прицільно.

Як оформити страховку для авто швидко і без зайвих клопотів

Більшість страховиків дозволяють купити поліс онлайн. Потрібен паспорт, технічний паспорт авто і кілька хвилин часу. Жодних офісів і черг. Учасники бойових дій звільнені від обов’язку купувати автоцивілку і мають знижку 50% на інші страхові продукти.

Щоб купити страховку швидко та без клопотів зайдіть на спеціальний розділ Finance.ua бо сайт обраного страховика і відкрийте калькулятор страхування. Введіть дані автомобіля — державний номер або VIN-код, рік випуску, об’єм двигуна — і вкажіть інформацію про власника та водіїв.

Оберіть тип поліса, термін дії та за потреби додайте спеціальні опції, наприклад покриття воєнних ризиків. Оплатіть онлайн — карткою або через застосунок банку — і протягом кількох хвилин отримайте поліс на електронну пошту. Видруковувати його не обов’язково: електронна версія має таку саму юридичну силу, як і паперова. Увесь процес займає не більше 10 хвилин і не потребує візиту до офісу.

«Що потрібно мати під рукою»

паспорт або ID-картку;

технічний паспорт авто (свідоцтво про реєстрацію);

для каско — фото авто з 4 сторін (більшість страховиків вимагають перед укладенням договору);

для пільг — підтверджений документ (посвідчення УБД, пенсійне тощо).

Що робити, якщо авто вже пошкоджене

Страховку не можна оформити «заднім числом». Якщо авто вже постраждало — поліс не допоможе. Діяти потрібно до настання страхового випадку. Після пошкодження: зафіксуйте збитки (фото/відео), викликайте поліцію або ДСНС для складання акту. Якщо у вас є страховий поліс, зверніться до страховика протягом строку, вказаного в договорі.

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