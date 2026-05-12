єЧерга на границе будет автоматически проверять наличие «Зеленой карты»

С 12 мая 2026 года система єЧергабудет автоматически проверять наличие у транспорта действующего международного страхового сертификата «Зеленая карта». Речь идет о коммерческих перевозчиках: если полис будет отсутствовать или недействителен, запись в очереди может быть отменена.
Новый функционал Министерство развития общин и территорий запускает совместно с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).
Что изменится для водителей
При бронировании места в онлайн-очереди система будет автоматически проверять наличие страхового полиса и показывать его статус в личном кабинете пользователя.
«Мы продолжаем развивать єЧергу как сервис, который не только помогает планировать пересечение границы, но и предупреждает водителей о потенциальных рисках еще до прибытия в пункт пропуска. Автоматическая проверка „Зеленой карты“ позволит избежать неприятных ситуаций на границе, сэкономить время водителей и сделать пересечение более прогнозируемым и комфортным», — отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Важно
Напоминаем, «Зеленая карта» обязательна для выезда за границу коммерческого транспорта с украинской регистрацией.
Также следует отметить, что договор «Зеленая карта» начинает действовать не ранее следующего дня после оформления. Это правило действует уже длительное время, ведь информация о договоре должна быть внесена в Единую централизованную базу данных.
Ранее мы сообщали, что электронную систему «єЧерга» для пересечения границы легковыми автомобилями планируют запустить в июне 2026 года. Записаться в очередь можно будет через Дію, сайт или мобильное приложение.