єЧерга на границе будет автоматически проверять наличие «Зеленой карты»

С 12 мая 2026 года система єЧерга будет автоматически проверять наличие у транспорта действующего международного страхового сертификата «Зеленая карта». Речь идет о коммерческих перевозчиках: если полис будет отсутствовать или недействителен, запись в очереди может быть отменена.

Новый функционал Министерство развития общин и территорий запускает совместно с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).

Что изменится для водителей

При бронировании места в онлайн-очереди система будет автоматически проверять наличие страхового полиса и показывать его статус в личном кабинете пользователя.

В частности, водители и перевозчики смогут:

увидеть, есть ли действующая «Зеленая карта»;

проверить срок действия страхового сертификата;

получить предупреждение, если полис отсутствует или еще не вступил в силу.

Когда запись в очереди может быть отменена

Если на момент прибытия в пункт пропуска у транспортного средства не будет действующей «Зеленой карты», система автоматически аннулирует запись в очереди.

В Минразвития объясняют, что это поможет избежать распространенных ситуаций, когда страховка оформляется непосредственно перед выездом, но она еще не начала действовать до момента пересечения границы.

«Мы продолжаем развивать єЧергу как сервис, который не только помогает планировать пересечение границы, но и предупреждает водителей о потенциальных рисках еще до прибытия в пункт пропуска. Автоматическая проверка „Зеленой карты“ позволит избежать неприятных ситуаций на границе, сэкономить время водителей и сделать пересечение более прогнозируемым и комфортным», — отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Важно

Напоминаем, «Зеленая карта» обязательна для выезда за границу коммерческого транспорта с украинской регистрацией.

Также следует отметить, что договор «Зеленая карта» начинает действовать не ранее следующего дня после оформления. Это правило действует уже длительное время, ведь информация о договоре должна быть внесена в Единую централизованную базу данных.

Ранее мы сообщали , что электронную систему «єЧерга» для пересечения границы легковыми автомобилями планируют запустить в июне 2026 года. Записаться в очередь можно будет через Дію, сайт или мобильное приложение.

