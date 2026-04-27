НБУ впервые обнародовал список значимых страховщиков
Кто вошел в список
- ЧАО «Граве Украина страхование жизни» (страхование жизни);
- АО «СК «ТАС» (страхование жизни);
- ПАО «НАСК «Оранта»;
- АО «СК «Инго»;
- ЧАО «СК «Уника»;
- ЧАО «СК «Универсальная»;
- АО «СК «Аркс»;
- ЧАО «СК «ПЗУ Украина»;
- ЧАО «УСК «Княжа Виенна Иншуранс Групп»;
- АО «СХ «ТАС»;
- ЧАО «СК «УСГ»;
- ЧАО «СК «ВУСО»;
- ЧАО «СК Арсенал Страхование».
Усиление требований к деятельности
- наблюдательный совет должен состоять не менее чем пяти человек;
- в составе совета должно быть не менее трех независимых директоров;
- обязательное создание комитетов по аудиту, управлению рисками и вознаграждений и назначений;
- председателями комитетов могут быть только независимые директора;
- запрещено передавать в аутсорсинг функции управления рисками и комплаенса;
- не допускается совмещение ключевых функций (риск-менеджмент, комплаенс, актуарная деятельность) в одном лице.
АМКУ оштрафовал КП «ГИОЦ» на 380 тыс. грн за нарушения в отношении «Киев цифровой» — детали
Lufthansa вводит новые правила бесплатной перевозки ручной клади (детали)
IPO SpaceX, OpenAI и Anthropic могут стать самым большим рыночным скачком в истории США
Porsche полностью выходит из Bugatti и Rimac за более чем 1 млрд евро
Netflix расширил программу выкупа своих акций
Получить до 500 тысяч гривен: Идея Банк предлагает новую кредитку О.