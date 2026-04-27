НБУ впервые обнародовал список значимых страховщиков Сегодня 15:24 — Фондовый рынок

Список сформирован на основании показателей регуляторной отчетности

Национальный банк Украины впервые публикует перечень страховщиков, получивших статус значимого страховщика по состоянию на 1 января 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Перечень сформирован на основании показателей регуляторной отчетности, поданной страховыми компаниями в соответствии с требованиями Национального банка. Оценка осуществлялась по средним объемам деятельности на конец двух предыдущих календарных лет.

Кто вошел в список

В список значимых страховщиков вошли 13 компаний, из которых две работают в сегменте страхования жизни:

ЧАО «Граве Украина страхование жизни» (страхование жизни);

АО «СК «ТАС» (страхование жизни);

ПАО «НАСК «Оранта»;

АО «СК «Инго»;

ЧАО «СК «Уника»;

ЧАО «СК «Универсальная»;

АО «СК «Аркс»;

ЧАО «СК «ПЗУ Украина»;

ЧАО «УСК «Княжа Виенна Иншуранс Групп»;

АО «СХ «ТАС»;

ЧАО «СК «УСГ»;

ЧАО «СК «ВУСО»;

ЧАО «СК Арсенал Страхование».

Усиление требований к деятельности

Для значимых страховщиков устанавливаются повышенные требования к системе управления и внутреннему контролю.

В частности, предусмотрено:

наблюдательный совет должен состоять не менее чем пяти человек;

в составе совета должно быть не менее трех независимых директоров;

обязательное создание комитетов по аудиту, управлению рисками и вознаграждений и назначений;

председателями комитетов могут быть только независимые директора;

запрещено передавать в аутсорсинг функции управления рисками и комплаенса;

не допускается совмещение ключевых функций (риск-менеджмент, комплаенс, актуарная деятельность) в одном лице.

Система внутреннего контроля обязана обеспечивать выполнение ключевых функций управления с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого.

Система управления рисками должна обеспечивать выявление, измерение, мониторинг, контроль, отчетность и минимизацию (снижение до контролируемого уровня) всех существенных рисков деятельности страховщика с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого.

Подразделение внутреннего аудита должно оценивать эффективность организации корпоративного управления, систем внутреннего контроля и управления рисками, контроля соблюдения норм (комплаенс), внутреннего аудита, актуарной функции и их соответствие с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.