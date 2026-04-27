НБУ впервые обнародовал список значимых страховщиков

Список сформирован на основании показателей регуляторной отчетности
Национальный банк Украины впервые публикует перечень страховщиков, получивших статус значимого страховщика по состоянию на 1 января 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Перечень сформирован на основании показателей регуляторной отчетности, поданной страховыми компаниями в соответствии с требованиями Национального банка. Оценка осуществлялась по средним объемам деятельности на конец двух предыдущих календарных лет.

Кто вошел в список

В список значимых страховщиков вошли 13 компаний, из которых две работают в сегменте страхования жизни:
  • ЧАО «Граве Украина страхование жизни» (страхование жизни);
  • АО «СК «ТАС» (страхование жизни);
  • ПАО «НАСК «Оранта»;
  • АО «СК «Инго»;
  • ЧАО «СК «Уника»;
  • ЧАО «СК «Универсальная»;
  • АО «СК «Аркс»;
  • ЧАО «СК «ПЗУ Украина»;
  • ЧАО «УСК «Княжа Виенна Иншуранс Групп»;
  • АО «СХ «ТАС»;
  • ЧАО «СК «УСГ»;
  • ЧАО «СК «ВУСО»;
  • ЧАО «СК Арсенал Страхование».

Усиление требований к деятельности

Для значимых страховщиков устанавливаются повышенные требования к системе управления и внутреннему контролю.
В частности, предусмотрено:
  • наблюдательный совет должен состоять не менее чем пяти человек;
  • в составе совета должно быть не менее трех независимых директоров;
  • обязательное создание комитетов по аудиту, управлению рисками и вознаграждений и назначений;
  • председателями комитетов могут быть только независимые директора;
  • запрещено передавать в аутсорсинг функции управления рисками и комплаенса;
  • не допускается совмещение ключевых функций (риск-менеджмент, комплаенс, актуарная деятельность) в одном лице.
Система внутреннего контроля обязана обеспечивать выполнение ключевых функций управления с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого.
Система управления рисками должна обеспечивать выявление, измерение, мониторинг, контроль, отчетность и минимизацию (снижение до контролируемого уровня) всех существенных рисков деятельности страховщика с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого.
Подразделение внутреннего аудита должно оценивать эффективность организации корпоративного управления, систем внутреннего контроля и управления рисками, контроля соблюдения норм (комплаенс), внутреннего аудита, актуарной функции и их соответствие с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого.
