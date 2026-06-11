Ежемесячные продажи TSMC выросли на четверть благодаря стабильному спросу на ИИ-чипы Сегодня 04:13 — Фондовый рынок

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) зафиксировала рост ежемесячных продаж на 30%. Это отражает сохранение высокого спроса на полупроводниковую продукцию на фоне глобальной гонки по построению инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg

Выручка TSMC в мае составила 416,98 миллиарда тайваньских долларов (около 13,2 миллиарда долларов США). При этом совокупные продажи за апрель и май выросли примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Пока аналитики прогнозируют, что по итогам всего второго квартала общий рост продаж компании может достичь 35%.

Дефицит мощностей и планы инвестиций

Крупнейшая компания Азии стала незаменимым глобальным игроком в сфере искусственного интеллекта, поскольку именно она производит передовые полупроводники для таких гигантов как Nvidia и AMD.

Потребность в мощностях TSMC лишь усиливается, ведь Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft планируют суммарно выделить рекордные 725 миллиардов долларов на относящиеся к ИИ инвестиции в этом году, что значительно превышает предыдущие ожидания рынка.

Текущая ситуация на рынке полупроводников сопровождается несколькими важными факторами:

Длительный дефицит: главный исполнительный директор TSMC Си Си Вэй в начале этого месяца заявил акционерам, что мировое предложение передовых чипов будет отставать от спроса еще несколько лет. Это подтверждает и глава Nvidia Дженсен Хуанг, отмечая, что его компания до сих пор ограничена в объемах поставок.

Увеличение бюджетов: в апреле тайваньский производитель повысил свой годовой прогноз продаж и объявил, что капитальные расходы компании в 2026 году приблизятся к верхнему пределу ранее ожидаемого диапазона — вплоть до 56 миллиардов долларов.

Проблемы в других секторах: несмотря на бум искусственного интеллекта, подразделения TSMC, поставляющие чипы для смартфонов и бытовой электроники, сталкиваются с трудностями. Этот сегмент страдает из-за стремительного подорожания микросхем памяти и падения покупательной способности потребителей в результате роста стоимости жизни.

Діло По материалам:

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