0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Раде предлагают украинцам безналоговые инвестиционные счета

Личные финансы
87
Инвестиции в финансовые инструменты среди украинцев остаются малораспространенными
Инвестиции в финансовые инструменты среди украинцев остаются малораспространенными
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15314, предусматривающий введение лицевых инвестиционных счетов для физических лиц — резидентов Украины.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По его словам, документ направлен на поддержку национального инвестора и развитие внутреннего рынка капитала.

Что предусматривает законопроект

Законопроект предусматривает введение лицевых инвестиционных счетов для физических лиц — резидентов Украины. Это специальный инструмент, позволяющий гражданам инвестировать через инвестиционные фирмы в ценные бумаги и другие финансовые инструменты в пределах четко определенных правил и с надлежащим уровнем защиты.
Одно из ключевых преимуществ — специальный налоговый режим. Доходы, полученные от инвестирования через такие счета (в том числе от операций с ценными бумагами, дивиденды и проценты), не будут облагаться налогом при условии долгосрочного инвестирования.
Читайте также
«Это создает стимул не для спекуляций, а для стабильных и ответственных инвестиций», — отмечает Гетманцев.
Законопроект также устанавливает четкие меры предосторожности: возможность открытия одного такого счета, определенные условия его ведения, перехода между инвестиционными фирмами и досрочного закрытия.
«Это минимизирует риски злоупотреблений и обеспечивает прозрачность для государства и защиту для инвестора», — пояснил нардеп.
Читайте также
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, лицевой инвестиционный счет будет представлять собой аналитический счет в системе внутреннего учета инвестиционной фирмы, на котором будут учитываться средства физического лица и операции с ними.
Срок действия такого счета не будет ограничен. В то же время, инвестор сможет пополнять его в пределах установленного лимита — 10 тыс. евро в месяц по официальному курсу НБУ.

Предусмотренные ограничения и предостережения

Законопроект устанавливает ряд ограничений для предотвращения возможных злоупотреблений.
В частности, физическое лицо сможет открыть только один лицевой инвестиционный счет. Также документ определяет порядок его ведения, условия перехода между инвестиционными фирмами и основания досрочного закрытия.
Место для вашей рекламы
Кроме того, инвестиционные компании будут обязаны уведомлять налоговые органы об открытии и закрытии таких счетов, а также ежегодно отчитываться об операциях клиентов.

Зачем вводят лицевые инвестиционные счета

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что большинство украинцев до сих пор сохраняют сбережения наличными или на банковских депозитах, тогда как инвестиции в финансовые инструменты остаются малораспространенными.
Авторы инициативы ссылаются на международный опыт США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и других стран, где индивидуальные инвестиционные счета стали важным инструментом привлечения частного капитала в экономику.
Ожидается, что внедрение нового механизма будет способствовать:
  • появлению долгосрочных финансовых ресурсов в финансовой системе Украины;
  • привлечению значительного объема инвестиций в национальные рынки капитала;
  • стимулированию долгосрочной инвестиционной деятельности граждан — индивидуальных инвесторов;
  • увеличению сбережений граждан и уменьшению негативного влияния на них инфляционных процессов;
  • уменьшению массы сбережений населения в наличной форме;
  • прозрачности и улучшению налоговой дисциплины предприятий, заинтересованных в доступе к долгосрочным финансовым ресурсам на внутреннем фондовом рынке;
  • повышению финансовой грамотности населения.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» по ​​лицевым инвестиционным счетам (ЛИС).
Механизм работы счета предусматривает размещение денег сроком 5 лет с инвестированием в отечественные ценные бумаги. Если денежные средства находятся на счете в течение всего периода, полученная прибыль не облагается налогом. При досрочном снятии применяются стандартные правила налогообложения.
Мы также писали, что ЛИС ориентирован не на спекулятивные или экзотические активы, а на поддержку экономики страны. Через такой счет разрешено инвестировать в:
  • акции и облигации частных и государственных компаний,
  • облигации местных займов,
  • государственные ценные бумаги.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииПерсональные финансыДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems