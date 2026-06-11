В Раде предлагают украинцам безналоговые инвестиционные счета Сегодня 16:06 — Личные финансы

Инвестиции в финансовые инструменты среди украинцев остаются малораспространенными

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15314, предусматривающий введение лицевых инвестиционных счетов для физических лиц — резидентов Украины.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, документ направлен на поддержку национального инвестора и развитие внутреннего рынка капитала.

Что предусматривает законопроект

Законопроект предусматривает введение лицевых инвестиционных счетов для физических лиц — резидентов Украины. Это специальный инструмент, позволяющий гражданам инвестировать через инвестиционные фирмы в ценные бумаги и другие финансовые инструменты в пределах четко определенных правил и с надлежащим уровнем защиты.

Одно из ключевых преимуществ — специальный налоговый режим. Доходы, полученные от инвестирования через такие счета (в том числе от операций с ценными бумагами, дивиденды и проценты), не будут облагаться налогом при условии долгосрочного инвестирования.

«Это создает стимул не для спекуляций, а для стабильных и ответственных инвестиций», — отмечает Гетманцев.

Законопроект также устанавливает четкие меры предосторожности: возможность открытия одного такого счета, определенные условия его ведения, перехода между инвестиционными фирмами и досрочного закрытия.

«Это минимизирует риски злоупотреблений и обеспечивает прозрачность для государства и защиту для инвестора», — пояснил нардеп.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, лицевой инвестиционный счет будет представлять собой аналитический счет в системе внутреннего учета инвестиционной фирмы, на котором будут учитываться средства физического лица и операции с ними.

Срок действия такого счета не будет ограничен. В то же время, инвестор сможет пополнять его в пределах установленного лимита — 10 тыс. евро в месяц по официальному курсу НБУ.

Предусмотренные ограничения и предостережения

Законопроект устанавливает ряд ограничений для предотвращения возможных злоупотреблений.

В частности, физическое лицо сможет открыть только один лицевой инвестиционный счет. Также документ определяет порядок его ведения, условия перехода между инвестиционными фирмами и основания досрочного закрытия.

Кроме того, инвестиционные компании будут обязаны уведомлять налоговые органы об открытии и закрытии таких счетов, а также ежегодно отчитываться об операциях клиентов.

Зачем вводят лицевые инвестиционные счета

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что большинство украинцев до сих пор сохраняют сбережения наличными или на банковских депозитах, тогда как инвестиции в финансовые инструменты остаются малораспространенными.

Авторы инициативы ссылаются на международный опыт США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и других стран, где индивидуальные инвестиционные счета стали важным инструментом привлечения частного капитала в экономику.

Ожидается, что внедрение нового механизма будет способствовать:

появлению долгосрочных финансовых ресурсов в финансовой системе Украины;

привлечению значительного объема инвестиций в национальные рынки капитала;



стимулированию долгосрочной инвестиционной деятельности граждан — индивидуальных инвесторов;



увеличению сбережений граждан и уменьшению негативного влияния на них инфляционных процессов;



уменьшению массы сбережений населения в наличной форме;



прозрачности и улучшению налоговой дисциплины предприятий, заинтересованных в доступе к долгосрочным финансовым ресурсам на внутреннем фондовом рынке;



повышению финансовой грамотности населения.



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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» по ​​лицевым инвестиционным счетам (ЛИС).

Механизм работы счета предусматривает размещение денег сроком 5 лет с инвестированием в отечественные ценные бумаги. Если денежные средства находятся на счете в течение всего периода, полученная прибыль не облагается налогом. При досрочном снятии применяются стандартные правила налогообложения.

Мы также писали , что ЛИС ориентирован не на спекулятивные или экзотические активы, а на поддержку экономики страны. Через такой счет разрешено инвестировать в:

акции и облигации частных и государственных компаний,

облигации местных займов,

государственные ценные бумаги.

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