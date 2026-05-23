Как инвестировать с помощью ИИ, действовать во время кризиса, какие активы выбирать в 2026: главное с Invest Talk Summit Сегодня 09:50

Можно ли инвестировать с помощью ИИ, как сохранить и приумножить капитал в условиях войны и неопределенности, а также во что лучше вкладывать деньги в 2026 году? На эти и другие вопросы эксперты нашли ответы на ежегодной конференции Invest Talk Summit, состоявшейся в Киеве.

Отметим, что это мероприятие всегда собирает большое количество гостей, стремящихся узнать от спикеров актуальные инсайты и события в мире инвестирования и на рынке в целом. Этот год не стал исключением: в Invest Talk Summit было привлечено почти 20 спикеров, которые выступили по более чем десяти темам.

Конечно, интерес к инвестированию среди украинцев высокий, но как действовать в неординарной ситуации, когда существует риск потери средств, особенно на фоне событий в Украине? По словам основателя компании по инвестированию и управлению капиталом Advance Finance Alliance Юрия Пруса, несмотря на полномасштабную войну в Украине, инвестировать следует именно сейчас. По его мнению, нынешний кризис открывает новые возможности: рынки освобождаются, меняются условия, и на свет появляются новые компании, которые впоследствии могут добиться значительного успеха.

«Кризис — всегда возможности, потому что слабые игроки уходят, а новые появляются. Наша компания понимает обстоятельства и условия бизнеса, ведь находится здесь, в Украине», — отметил специалист.

Что касается неординарной ситуации, то здесь совладелец Advance Finance Alliance Василий Прус подчеркнул, что успешный бизнес должен основываться на трех ключевых составляющих: владельце, команде и бизнес-модели.

Совладелец Advance Finance Alliance Василий Прус

Что касается владельца: важно понимать, как бизнес будет функционировать в случае непредвиденных обстоятельств, а также какой будет реакция владельца на кризисные ситуации. Поэтому еще в начале сотрудничества необходимо четко отдавать себе отчет в его видении и подходе к ведению бизнеса.

Второй аспект, который выделил специалист, — это команда.

«У команды должен быть опыт, экспертиза в этой сфере. Команда должна понимать, кто и что делает и как они создают эту точку успеха, с которой они выйдут на рынок», — сказал Прус.

Отдельно он отметил роль команды, которая должна уметь эффективно реагировать, когда что-то идет не по плану. Это особенно важно в условиях риска дефолта или других кризисных ситуаций.

Третья составляющая — бизнес-модель, ключевое здесь умение превращать вложенные средства в продукт или услугу, которые действительно нужны людям. Только если все три составляющие будут работать комплексно, бизнес сможет существовать и приносить прибыль.

Не менее важной темой, которую не могли обойти спикеры, стала эмоциональная составляющая инвестирования. Эксперты единогласно советуют никогда не вкладывать деньги, руководствуясь эмоциями. Инвестирование требует взвешенного и оптимального подхода.

В частности, Василий Прус привел пример кейса, в котором клиенты приняли решение об инвестировании только через год после знакомства и детального анализа возможностей сотрудничества.

«Нормально, когда человек принимает взвешенные решения и внимательно анализирует все данные», — сказал Прус.

В то же время принимать решение, руководствуясь эмоциями или под влиянием аргументов типа «инвестируйте сейчас, потому что позже будет поздно», является сомнительной практикой. По словам специалиста, эмоциональные инвестиционные решения нежелательны, особенно когда речь идет о значительных суммах.

В этом спикера в ходе дискуссии о фондовом рынке поддержали его коллеги: адвокат, ютубер, розничный инвестор — Тарас Гук, а также инвестор, финансовый советник, педаго, основатель школы инвестиций «Invest school by Tetiana Borymska» и детский центр «CashFlow kids» — Татьяна Боримская.

Специалисты отметили, что значительную роль играют страх, алчность и эмоциональная составляющая. Когда решениями управляют эмоции, инвестор может действовать опрометчиво и импульсивно, а это одна из самых серьезных ошибок в финансовых стратегиях.

Спикеры подчеркнули, что критически важно уметь делать две вещи: воздерживаться от принятия решений под влиянием эмоций и не инвестировать, если вы не готовы к возможным потерям до 50% вложенного капитала.

В качестве примера Боримская привела историю инвесторов, которые в течение 2−3 лет практически не меняли свой портфель, но при этом получили 80−90% прибыли. Они просто ждали, пока рынок восстановится после просадки, и избегали инвестиций, когда ими управляла эмоциональная реакция. По мнению финансового советника, именно это и есть сущность долгосрочной стратегии.

На фото (слева направо): Тарас Гук, Елена Савчук — модератор и Татьяна Боримская

Конечно, не обошлось без «дуэлей»: эксперты сошлись в противостоянии земля vs недвижимость.

Как отметил СЭО и соучредитель «Твоє Коло», совладелец КУА «Профит» Андрей Усенко, земля — это статичный актив, который по своей ценности давно превзошел классические финансовые инструменты. Это ограниченный ресурс, который невозможно искусственно и быстро увеличить. Что касается доходности, земля уже конкурирует с ОВГЗ, но при этом имеет гораздо более высокий потенциал для капитализации.

Отдельно спикеры отметили разницу между прогнозируемой и фактической доходностью. По словам Усенко, в случае инвестиций в землю прогнозируемая доходность за 2025 год составляла 15% в валюте, тогда как фактическая — 24,8%. При этом ежегодный доход по сертификату составляет 15% в валюте плюс дивиденды, однако не стоит забывать о налоге на дивиденды, который составляет 9+5%.

Что касается недвижимости и ее доходности, то коммерческий директор S1 REIT и посол REIT-фондов в Украине Виктор Бойчук отметил, что прогнозируемая доходность за 2025 год составила 8,2−10,4% в валюте, в то время как фактическая доходность составила 16,9%.

На фото (слева направо): Андрей Усенко, Тарас Козак — модератор и Виктор Бойчук

Важно понимать, что у инвесторов в землю и инвесторов в недвижимость — разные подходы и мотивация. В частности, президент Инвестиционной Группы «Универ» Тарас Козак отметил, что инвестор в землю ориентируется на долгосрочную перспективу, рассчитывая, прежде всего, на рост капитализации земельных активов.

Вместо этого инвестор в недвижимость, как правило, придерживается краткосрочной стратегии, заинтересован в быстрой сдаче объекта в аренду и оперативном получении прибыли.

Тема земли была подробнее раскрыта и в другой дискуссии, посвященной земельным фондам и покупке земли в целом. Ведь земля является одним из самых стабильных активов во время войны в Украине. Именно поэтому все больше инвесторов обращают внимание именно на этот сегмент.

Спикеры подчеркнули: даже в полномасштабной войне земля не только сохраняет свою стоимость, но продолжает дорожать.

«Земля показала себя как один из самых перспективных активов во время войны», — отметил соучредитель «Первого земельного инвестиционного фонда», сервиса земельных инвестиций Zeminvest и маркета земли Доброзем Александр Черный.

Кстати, Черный подчеркнул, что сейчас стоимость земли растет быстрее, чем стоимость аренды. По его словам, желающих купить землю все больше, чем желающих ее продать.

На фото (слева направо): Сергей Крамаренко, Роман Кушнир — модератор и Александр Черный

Как отметил эксперт по земельным инвестициям, инвестор Фонда «Грунтовно» и ZemliaUA Сергей Крамаренко, земля имеет очень высокую ликвидность и значительно лучше защищена по сравнению с другими инвестиционными продуктами даже в условиях войны.

Кроме того, этот актив характеризуется понятной доходностью с валютной привязкой и обладает большим потенциалом для роста.

Эксперты также озвучили прогнозы по стоимости земли в центральной Украине за три года. Так, Черный оценивает ее примерно в 6 тыс. долларов за 1 га.

Прогноз Сергея Крамаренко почти совпал с этой цифрой: он считает, что в 2029 году стоимость земли в центральной Украине составит около 6,5 тыс. долларов.

Нельзя обойти и тему искусственного интеллекта, который все больше внедряется в нашу жизнь. Как отметил предприниматель, инвестор и управляющий активами с 18-летним опытом, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологиям Михаил Пацан, ИИ следует научить правильно собирать информацию, анализировать ее и давать результаты в удобной для пользователя форме.

На фото: Михаил Пацан

Также, по мнению Михаила Пацана, для сбора и анализа данных лучше подходит инструмент Perplexity, который позволяет быстро получать проверенную информацию и факты для принятия инвестиционных решений: «Он прекрасно анализирует данные и компании, потому что подключен и обучен именно под инвестиции. Имеет доступ к SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам — Ред.) и другим пространствам, где можно собрать инвестиционную информацию. Позволяет получить всю актуальную базу данных».

В то же время, как отметил Михаил Пацан, не следует использовать ИИ исключительно как инструмент типа: «Собери мне аналитику и создай портфель», ведь это может привести к потере денег. Формирование портфеля должно оставаться ответственностью инвестора, а на первый план выходит собственное обучение и развитие инвестиционных навыков.

Относительно развития: Пацан советует использовать ИИ в режиме «обучения». В этом случае ИИ объясняет, какие действия происходят, какие показатели следует анализировать, и помогает инвестору профессионально расти.

Инвестор также подчеркнул, что ИИ эффективно помогает в сбалансировании портфеля и пропорциональном распределении активов. В то же время важно четко определить, что именно ИИ может делать, а что нет. Нужно уметь им управлять, ведь ИИ только ускоряет и масштабирует хаос, который вы ему передаете на входе.

ИИ продолжает развиваться, так что вполне возможно, что на Invest Talk Summit-2027 уже можем увидеть в роли эксперта некоего ИИ-агента. Это пока только догадки. В одном можно точно не сомневаться — следующая конференция будет не менее насыщенной, а темы и рекомендации столь же интересны и полезны.

