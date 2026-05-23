Цифровые финансовые инструменты: что это и как ими безопасно пользоваться Сегодня 12:09 — Личные финансы

Современные цифровые финансовые инструменты, в том числе Apple Pay и Google Pay и виртуальные банковские карты, позволяют оплачивать покупки и переводить деньги телефоном или онлайн за несколько секунд. В то же время важно помнить о базовых правилах безопасности, чтобы защитить свои средства от мошенничества.

Об этом рассказали специалисты «Финкульта».

Как работают Apple Pay и Google Pay

Сервисы Apple Pay и Google Pay позволяют оплачивать покупки телефоном, смарт-часами или другим гаджетом без использования физической банковской карты.

Среди основных преимуществ:

не нужно носить пластиковую карту;

данные карты не передаются продавцу;

оплата подтверждается Face ID, отпечатком пальца или паролем.

Виртуальная карта

Это цифровая банковская карта без пластикового носителя, которую можно использовать для онлайн-расчетов, покупок в интернете или отдельных подписок.

Основные преимущества:

быстрое оформление через банковское приложение;

возможность установки лимитов;

меньше риск потери или копирования карты.

Как безопасно пользоваться цифровыми сервисами

Проверяйте реквизиты. Перед подтверждением операции внимательно сверяйте номер карты или IBAN получателя, ведь даже одна ошибка может привести к переводу средств другому лицу.

Не переходите по подозрительным ссылкам. Злоумышленники часто создают поддельные сайты банков, служб доставки или «страницы для оплаты», которые почти не отличаются от настоящих.

Используйте только официальные банковские приложения и проверенные сервисы. Загружайте приложения только из официальных магазинов и регулярно обновляйте их.

Никому не сообщайте конфиденциальные данные карты. PIN-код, CVV, пароли и SMS-коды подтверждения не должны передаваться третьим лицам, поскольку работники банка никогда их не спрашивают.

