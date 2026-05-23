Почему Пенсионный фонд может отменить оцифровку трудовой книжки

Причины отмены обращений по оцифровке трудовых книжек
До 10 июня 2026 украинцам нужно оцифровать трудовые книжки, ведь данные о периоде работы до 2004 года не попадут в электронный реестр автоматически. Это может осложнить процесс назначения пенсии в будущем. В то же время Пенсионный фонд может отменить обращение по оцифровке трудовой книжки из-за ошибок в документах или некачественных сканкопий.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Какие ошибки чаще всего приводят к отказу

После подачи электронных копий трудовой книжки пользователь может отслеживать состояние обработки заявки по ее статусу. Отметка «Виконано» означает успешную проверку документов и внесение данных о стаже в систему.
Если же появляется статус «Скасовано виконання», это означает, что документы были возвращены без обработки. В этом случае необходимо зайти в раздел сообщений, просмотреть причину отказа, исправить ошибки и подать документы повторно.
Основные причины отмены обращений по оцифровке трудовых книжек:
  • сканкопии сделаны не из оригиналов документов или в черно-белом формате;
  • документы отсканированы неправильно (обрезаны поля с датами, номерами приказов и т. п.);
  • сканкопии документов не принадлежат заявителю.
В ПФУ отмечают, что заявка может быть отменена из-за отсутствия среди загруженных файлов титульной страницы трудовой книжки, подписи владельца или отметки об изменении фамилии.
Проблемой могут стать нечеткие печати, отсутствие подписей ответственных лиц или другие неточности в записях о трудовой деятельности.

Что советуют в Пенсионном фонде

Перед оцифровкой трудовой книжки и других документов о стаже тщательно проверьте правильность записей. При обнаружении неточностей их необходимо исправить через работодателя или соответствующее учреждение.
«Наличие электронной трудовой книжки уменьшает риски повреждения, потери или фальсификации данных и залог правильного учета стажа и быстрого получения пенсионных услуг», — отмечают специалисты.
Finance.ua уже писал, что финансовых санкций за неоцифрованную трудовую книжку нет. То есть, если человек не подаст документы до 10 июня, штрафовать его не будут. В то же время, откладывать оцифровку не стоит, ведь это может осложнить подтверждение трудового стажа, особенно за периоды работы до 2004 года.
