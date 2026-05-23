Как военным получить подъемное пособие при смене места службы

Подъемная помощь военным: кто имеет право на выплату при смене места службы
Военнослужащие, переезжающие в другой населенный пункт из-за смены места службы, могут получить от государства подъемное пособие. Кроме того, военным и членам их семей, переехавшим вместе с ними, выплачивают суточные за каждый день пребывания в пути.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кто может получить подъемное пособие

Право на подъемное пособие имеют военнослужащие, проходящие службу по контракту, кадровую военную службу или службу по призыву лиц офицерского состава.
В то же время, мобилизованные и военнослужащие базовой службы такую ​​выплату получить не могут.
Категории военнослужащих, которые могут получить деньги за смену дислокации
Категории военнослужащих, которые могут получить деньги за смену дислокации, Инфографика: Миноборони

В каких случаях предоставляют подъемное пособие

Основанием для выплаты является переезд в другой населенный пункт через:
  • назначение на новую военную должность;
  • передислокация воинской части или подразделения;
  • зачисление на обучение в военное учебное заведение сроком шесть месяцев и более без сохранения должности по предыдущему месту службы;
  • возвращение после службы или учебы за границей с назначением в часть, дислоцированную в другом населенном пункте;
  • перевод между подразделениями, расположенными в разных городах.
Подъемное пособие не предоставляется в случае направления на обучение сроком менее шести месяцев или если за военнослужащим сохраняется предыдущая должность.
Также выплата не предусмотрена, если после завершения обучения военного назначают на службу в том же населенном пункте, где расположено учебное заведение (если члены семьи переезжали к военнослужащему во время учебы).

Размер пособия

Размер выплаты составляет 100% месячного денежного довольствия военнослужащего и 50% месячного денежного довольствия на каждого члена семьи, который переехал вместе с ним.
Для получения выплаты необходимо:
  1. По прибытии на новое место службы написать рапорт на подъемное пособие командиру части.
  2. Командир издает приказ с указанием суммы выплаты. При необходимости командир может создать комиссию для проверки факта переезда членов семьи.
  3. Выплату производит новая воинская часть.
Обратиться за выплатой можно в течение трех лет со дня возникновения права.
