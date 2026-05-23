В МВД объяснили, как успешно сдать практический экзамен на права

Как избежать ошибок при сдаче практического экзамена на водительские права, Фото: magnific

Волнение, невнимательность и спешка приводят к ошибкам при сдаче практического экзамена на водительские права. Начинающие часто забывают включать или выключать сигналы поворота при выезде с места остановки или прилегающей территории, перестройки или движения задним ходом.

Об этом рассказал экзаменатор сервисного центра МВД в г. Киеве Александр Васянович, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Как успешно сдать практический экзамен

Эксперт отмечает, что перед началом движения важно подготовить автомобиль:

проверить, плотно ли закрыта дверь;

отрегулировать сиденья так, чтобы удобно было доставать до педалей и руля;

настроить зеркала для минимизации «слепых зон»;

обратить внимание на приборную панель.

Для опытных водителей эти действия привычны, однако для новичков их игнорирование может привести к опасным ситуациям на дороге и неудачной сдаче экзамена.

Взаимодействие с экзаменатором

В МВД отмечают, что коммуникация может помочь избежать ошибок и сдать экзамен.

Если задача сформулирована не до конца понятно, не стесняйтесь уточнить у экзаменатора, что нужно сделать — остановиться, выполнить разворот, перестроиться на другую полосу или выполнить другой маневр.

Психологическая подготовка

Успешная сдача экзамена зависит не только от практических навыков управления, но и от психологического состояния.

Перед экзаменом рекомендуют хорошо отдохнуть и выспаться, потому что усталость может влиять на скорость реакции и внимательность. Во время маршрута важно сохранять спокойствие и концентрацию до завершения экзамена.

Что делать, если экзамен не удалось сдать

Неудача при первой попытке — это возможность оценить предыдущие ошибки и лучше подготовиться.

Проанализируйте, где вы ошиблись и повторите соответствующие правила дорожного движения.

Эксперт советует дополнительно попрактиковаться с инструктором и отработать сложные участки, на которых были допущены ошибки.

Также следует улучшить скорость реакции при изменении дорожных условий (включение указателей поворота, переключение передач, нажатие тормоза, сцепление или газ).

Продолжительность практического экзамена

Практический экзамен длится не менее 20 минут и не больше часа. Допускается до трех ошибок, если больше — экзамен не сдан. Повторно сдавать его можно через 10 дней.

