Какие копюры по состоянию на май 2026 года уже не принимают в магазинах — НБУ (инфографика)

Какие копюры по состоянию на май 2026 года уже не принимают в магазинах — НБУ (инфографика)

НБУ регулярно выпускает новые купюры гривны с современным дизайном и надежной защитой от фальсификации.

Но некоторые номиналы по состоянию на май 2026 года уже не принимают в магазинах, а часть старых банкнот постепенно выводят из наличного обращения, пишет Новости. LIVE со ссылкой на НБУ

Это означает, что в будущем они также лишатся статуса платежного средства.

Какие купюры гривны выводят из обращения

За время существования украинской национальной валюты находились банкноты четырех поколений. Их отличали элементы дизайна и системы защиты от подделки.

Наличные деньги первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) потеряли платежеспособность и не используются в расчетах. А купюры третьего поколения постепенно изымаются.

«Они постепенно изымаются из обращения и заменяются более современными и защищенными банкнотами четвертого поколения и оборотными монетами. Эти банкноты остаются средством платежа, их не нужно специально обменивать на другие денежные знаки», — уточнили в НБУ.

Какие гривны нельзя использовать

Украинцы не могут потратить на оплату товаров, услуг или работ некоторые банкноты национальной валюты. Их полностью вывели из наличного обращения из-за утраты статуса платежного средства.

В магазинах и других заведениях не принимают:

Где обменять

Если сохранились купюры этих номиналов и годов выпуска, можно обменять на пригодные к обращению платежные средства в уполномоченных банках или подразделениях НБУ. Никакие ограничения или платы за такой обмен не предусмотрены.

Ранее Finance.ua писал , Национальный банк Украины объяснил ситуацию по изъятию из обращения банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Регулятор отметил, что со 2 марта такие банкноты окончательно перестали быть средством платежа.

В Нацбанке объяснили, что речь идет о банкнотах образцов 2003—2007 годов. При этом под «образцом» подразумевается дизайн банкнот, а не год их фактического выпуска, указанный на обратной стороне купюры.

