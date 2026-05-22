Какие копюры по состоянию на май 2026 года уже не принимают в магазинах — НБУ (инфографика)

Казна и Политика
НБУ регулярно выпускает новые купюры гривны с современным дизайном и надежной защитой от фальсификации.
Но некоторые номиналы по состоянию на май 2026 года уже не принимают в магазинах, а часть старых банкнот постепенно выводят из наличного обращения, пишет Новости. LIVE со ссылкой на НБУ.
Это означает, что в будущем они также лишатся статуса платежного средства.

Какие купюры гривны выводят из обращения

За время существования украинской национальной валюты находились банкноты четырех поколений. Их отличали элементы дизайна и системы защиты от подделки.
Наличные деньги первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) потеряли платежеспособность и не используются в расчетах. А купюры третьего поколения постепенно изымаются.
«Они постепенно изымаются из обращения и заменяются более современными и защищенными банкнотами четвертого поколения и оборотными монетами. Эти банкноты остаются средством платежа, их не нужно специально обменивать на другие денежные знаки», — уточнили в НБУ.

Какие гривны нельзя использовать

Украинцы не могут потратить на оплату товаров, услуг или работ некоторые банкноты национальной валюты. Их полностью вывели из наличного обращения из-за утраты статуса платежного средства.
В магазинах и других заведениях не принимают:
Где обменять

Если сохранились купюры этих номиналов и годов выпуска, можно обменять на пригодные к обращению платежные средства в уполномоченных банках или подразделениях НБУ. Никакие ограничения или платы за такой обмен не предусмотрены.
Ранее Finance.ua писал, Национальный банк Украины объяснил ситуацию по изъятию из обращения банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Регулятор отметил, что со 2 марта такие банкноты окончательно перестали быть средством платежа.
В Нацбанке объяснили, что речь идет о банкнотах образцов 2003—2007 годов. При этом под «образцом» подразумевается дизайн банкнот, а не год их фактического выпуска, указанный на обратной стороне купюры.
По материалам:
Finance.ua
НБУКурс гривны
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
