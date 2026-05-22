Новые показатели средней зарплаты для пенсий (инфографика) Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Новые показатели средней зарплаты для пенсий (инфографика)

Показатели средней заработной платы используются при расчете пенсионных выплат и определении коэффициента заработной платы для назначения пенсии.

Так, в Украине утвердили показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсий в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Напомним, по информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), размер будущей пенсии для каждого гражданина будет индивидуальным, поскольку зависит от года выхода на пенсию, приобретенного стажа и официального дохода.

Согласно правилам пенсионного законодательства, каждый год требования к количеству страхового стажа растут. В этом году оформить пенсию по возрасту можно, имея следующие минимальные показатели по стажу:

Для 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа; Для 63 лет — минимально 23 года страхового стажа; Для 65 лет необходимо наличие 15 лет страхового стажа.

Ранее Finance.ua писал, что с 1 июня в Украине стартует новый этап перерасчета пенсий. Пенсионный фонд Украины уже объявил об автоматическом повышении выплат для трех категорий граждан. Часть пенсионеров сможет получить от 100 до 1500 гривен дополнительно в ближайшее время.

