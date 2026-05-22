Львовские рестораны оштрафовали более чем на 20 млн грн: в чем причина

Во Львове с началом летнего сезона стало больше жалоб на курение кальянов в кафе и ресторанах.
Речь идет не только о помещениях, но и о летних террасах, площадках и открытых зонах обслуживания. Следовательно, возросло и количество штрафов.
21 мая Львовский городской совет со ссылкой на Госпродпотребслужбу сообщил, что в 2025 году была проведена 531 проверка в сфере обращения табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, а с начала 2026-го — сумма штрафов составила более 20 млн грн.
«По результатам инспекций бизнес оштрафовали более чем на 29 млн грн. С начала 2026 года уже прошли еще 365 проверок, а сумма штрафов превысила 20 млн грн», — говорится в сообщении.
Согласно законодательству Украины, использование кальянов в общепитах — под запретом, даже если смесь не содержит табак.
Штрафы
За нарушение антитабачного законодательства предусмотрены значительные штрафы:
до 30 тыс. грн за первое нарушение;
до 50 тыс. грн — за повторное в течение года.
В горсовете призвали владельцев заведений соблюдать требования закона и ответственно относиться к здоровью посетителей.