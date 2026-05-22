0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Львовские рестораны оштрафовали более чем на 20 млн грн: в чем причина

Казна и Политика
18
Львовские рестораны оштрафовали более чем на 20 млн грн: в чем причина
Львовские рестораны оштрафовали более чем на 20 млн грн: в чем причина
Во Львове с началом летнего сезона стало больше жалоб на курение кальянов в кафе и ресторанах.
Речь идет не только о помещениях, но и о летних террасах, площадках и открытых зонах обслуживания. Следовательно, возросло и количество штрафов.
21 мая Львовский городской совет со ссылкой на Госпродпотребслужбу сообщил, что в 2025 году была проведена 531 проверка в сфере обращения табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, а с начала 2026-го — сумма штрафов составила более 20 млн грн.
«По результатам инспекций бизнес оштрафовали более чем на 29 млн грн. С начала 2026 года уже прошли еще 365 проверок, а сумма штрафов превысила 20 млн грн», — говорится в сообщении.
Согласно законодательству Украины, использование кальянов в общепитах — под запретом, даже если смесь не содержит табак.

Штрафы

За нарушение антитабачного законодательства предусмотрены значительные штрафы:
  • до 30 тыс. грн за первое нарушение;
  • до 50 тыс. грн — за повторное в течение года.
В горсовете призвали владельцев заведений соблюдать требования закона и ответственно относиться к здоровью посетителей.

По материалам:
Zaxid.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems