Львовские рестораны оштрафовали более чем на 20 млн грн: в чем причина Сегодня 17:24 — Казна и Политика

Во Львове с началом летнего сезона стало больше жалоб на курение кальянов в кафе и ресторанах.

Речь идет не только о помещениях, но и о летних террасах, площадках и открытых зонах обслуживания. Следовательно, возросло и количество штрафов.

более 20 млн грн. 21 мая Львовский городской совет со ссылкой на Госпродпотребслужбу сообщил , что в 2025 году была проведена 531 проверка в сфере обращения табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, а с начала 2026-го — сумма штрафов составила

«По результатам инспекций бизнес оштрафовали более чем на 29 млн грн. С начала 2026 года уже прошли еще 365 проверок, а сумма штрафов превысила 20 млн грн», — говорится в сообщении.

Согласно законодательству Украины, использование кальянов в общепитах — под запретом, даже если смесь не содержит табак.

Штрафы

За нарушение антитабачного законодательства предусмотрены значительные штрафы:

до 30 тыс. грн за первое нарушение;

до 50 тыс. грн — за повторное в течение года.

В горсовете призвали владельцев заведений соблюдать требования закона и ответственно относиться к здоровью посетителей.





