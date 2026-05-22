В Миграционной службе опровергли заявления о массовом наплыве мигрантов в Украину

Распространенные в публичном пространстве заявления о якобы массовом наплыве трудовых мигрантов из стран Азии и Африки в Украину не имеют фактического подтверждения.
Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко в интервью изданию «Главком».

В ГМС не фиксируют массового наплыва мигрантов

Науменко подчеркнула, что миграционная ситуация в Украине остается контролируемой, а разговоры о «неконтролируемой трудовой миграции» упрощение и искажение реальной картины.
По ее словам, ГМС не фиксирует признаков резкого или системного роста числа иностранных трудовых мигрантов.
В то же время ключевым фактором современных миграционных процессов остается полномасштабная война, повлекшая за собой масштабное перемещение украинских граждан за границу.
В ГМС подчеркивают, что оценка миграционных процессов базируется на официальной статистике и аналитике, а не на эмоциональных или политизированных утверждениях.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцев все чаще пугают тем, что рабочие места «отдают мигрантам». На фоне острого дефицита кадров в соцсетях и комментариях уже заговорили о массовом ввозе иностранцев в Украину. Но действительно ли рынок труда быстро восполняют работники из других стран? Официальные цифры показывают совсем другую статистику.
Статистика свидетельствует, что после начала полномасштабной войны количество разрешений на трудоустройство иностранцев даже существенно сократилось. До 2022 года в Украине ежегодно выдавали около 20 тысяч таких разрешений. Для сравнения:
  • в 2024 году выдали 4720 разрешений;
  • в 2025 году — 7 483.
По оценкам эксперта по миграционной политике Андрея Гайдуцкого, массовой замены украинских работников иностранцами не прогнозируется, даже несмотря на рост количества трудовых мигрантов в Украине. Логика процесса состоит в изменении структуры занятости. Украинцы постепенно занимают более высокие должности в компаниях, тогда как иностранцы — более низкие или более рутинные. Такая модель напоминает немецкую, где местные граждане чаще являются владельцами бизнеса или топ-менеджерами.
По материалам:
Главком
РаботаМигрантыМиграционная служба
