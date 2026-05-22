В Миграционной службе опровергли заявления о массовом наплыве мигрантов в Украину

Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцев все чаще пугают тем, что рабочие места «отдают мигрантам». На фоне острого дефицита кадров в соцсетях и комментариях уже заговорили о массовом ввозе иностранцев в Украину. Но действительно ли рынок труда быстро восполняют работники из других стран? Официальные цифры показывают совсем другую статистику.
Статистика свидетельствует, что после начала полномасштабной войны количество разрешений на трудоустройство иностранцев даже существенно сократилось. До 2022 года в Украине ежегодно выдавали около 20 тысяч таких разрешений. Для сравнения:
в 2024 году выдали 4720 разрешений;
в 2025 году — 7 483.
По оценкам эксперта по миграционной политике Андрея Гайдуцкого, массовой замены украинских работников иностранцами не прогнозируется, даже несмотря на рост количества трудовых мигрантов в Украине. Логика процесса состоит в изменении структуры занятости. Украинцы постепенно занимают более высокие должности в компаниях, тогда как иностранцы — более низкие или более рутинные. Такая модель напоминает немецкую, где местные граждане чаще являются владельцами бизнеса или топ-менеджерами.