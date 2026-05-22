С июня стартуют ремонты дорог: правительство планирует выделить 3,5 млрд грн

С 1 июня в Черниговской области начнутся ремонтные работы на дорогах. Для восстановления дорожной инфраструктуры в Черниговской и Киевской областях правительство планирует выделить 3,5 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета.

Об этом шла речь в ходе встречи Президента Украины Владимира Зеленского с представителями территориальных общин Черниговской и Киевской областей в Славутиче.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство планирует направить 3,5 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на ремонт местных дорог, в том числе в прифронтовых общинах. Финансирование предусмотрено на условиях софинансирования.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба указал, что ремонтные работы на территории Черниговской и Киевской областей стартуют уже 1 июня.

Ранее Finance.ua писал , Правительство направило на ремонт автодорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также на Полтавщине более 700 млн грн. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. «Это важные логистические дороги, по которым передвигается военная техника, гуманитарные грузы, по которым эвакуируют людей. Во время поездок в прифронтовых регионах мы видим, как работает бизнес, несмотря на постоянные обстрелы, люди держатся, общины восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах», — подчеркнула глава правительства.

