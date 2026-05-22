0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С июня стартуют ремонты дорог: правительство планирует выделить 3,5 млрд грн

Казна и Политика
23
С июня стартуют ремонты дорог: правительство планирует выделить 3,5 млрд грн
С июня стартуют ремонты дорог: правительство планирует выделить 3,5 млрд грн
С 1 июня в Черниговской области начнутся ремонтные работы на дорогах. Для восстановления дорожной инфраструктуры в Черниговской и Киевской областях правительство планирует выделить 3,5 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета.
Об этом шла речь в ходе встречи Президента Украины Владимира Зеленского с представителями территориальных общин Черниговской и Киевской областей в Славутиче.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство планирует направить 3,5 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на ремонт местных дорог, в том числе в прифронтовых общинах. Финансирование предусмотрено на условиях софинансирования.
Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба указал, что ремонтные работы на территории Черниговской и Киевской областей стартуют уже 1 июня.
Читайте также
Ранее Finance.ua писал, Правительство направило на ремонт автодорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также на Полтавщине более 700 млн грн. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. «Это важные логистические дороги, по которым передвигается военная техника, гуманитарные грузы, по которым эвакуируют людей. Во время поездок в прифронтовых регионах мы видим, как работает бизнес, несмотря на постоянные обстрелы, люди держатся, общины восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах», — подчеркнула глава правительства.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems