В США одобрили продажу Украине оборудования для ЗРК Hawk более чем на 108 млн долл.

Казна и Политика
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу для Украины зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия Hawk и сопутствующего оборудования. Общая стоимость оценивается в 108,1 миллионов долларов.
Об этом пишет Delo.ua, говорится в сообщении на официальном сайте Госдепа.
Правительство Украины обратилось с запросом на приобретение:
  • прицепов с выдвижными мачтами;
  • основных модификаций и услуг по техническому обслуживанию;
  • запасных частей, расходных материалов и аксессуаров, а также поддержки по ремонту и возврату оборудования;
  • инженерных, технических и логистических услуг правительства США и подрядчиков;
  • других связанных элементов логистической и программной поддержки ракетных систем FrankenSAM HAWK.
«Предложенная продажа будет поддерживать цели внешней политики и нацбезопасности США, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической и экономической стабильности в Европе. Продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности более мощным интегрированным потенциалом противовоздушной обороны», — отметили в Госдепе.
Там добавили, что продажи не будут оказывать негативного влияния на обороноспособность США. Главным подрядчиком в этом проекте станет компания Sierra Nevada Corporation.
Ранее Госдепартамент США одобрил возможное соглашение о продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на общую сумму 373,6 миллиона долларов.
По материалам:
Finance.ua
США
