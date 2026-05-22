0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минэкономики рассказали, на что будет ориентирована экономика будущего

Казна и Политика
63
В Минэкономики рассказали, на что будет ориентирована экономика будущего
В Минэкономики рассказали, на что будет ориентирована экономика будущего
Стратегия долгосрочного экономического развития Украины «Экономика будущего» базируется на новой экономической логике, которая определяет частные инвестиции, конкуренцию, производительность и развитие промышленности и предпринимательства главными двигателями экономического роста.
Об этом отметила заместитель министра экономики Дарья Марчак.
Читайте также
«Экономика будущего» — это не «еще одна стратегия», мы видим ее скорее как рамку, объединяющую экономические политики, реформы и секторные стратегии. Ведь в Украине есть много отраслевых стратегий, секторальных политик, евроинтеграционные обязательства, отдельные решения в инвестиционной, энергетической, инфраструктурной, регуляторной, трудовой политике. Работая над «Экономикой будущего», мы собрали все предыдущие решения в одну систему, чтобы увидеть, где у нас есть пробелы, где нужно точнее определить приоритеты. А где, напротив, уже есть сильные наработки, которые нужно просто связать между собой", — сказала она.

Что предусматривается

Стратегия предполагает модель, в которой у человека есть свобода зарабатывать, инвестировать и планировать свою жизнь в Украине, свободу вести бизнес, прозрачные правила игры и отход от патернализма.

Роль государства

Создать инфраструктуру возможностей, дать четкие правила, услуги, финансирование и снижать риски для предпринимателя.
Она также сообщила, что команды Всемирного банка и Киевской школы экономики провели семинар по презентации стратегии украинских аналитических центров.
Документ формирует целостное видение экономической трансформации Украины на 15-летнем горизонте и согласовывает ключевые реформы, инвестиционные и секторальные стратегии.
Стратегия согласована с курсом Украины на вступление в ЕС и определяет ключевые направления реформ в сфере институтов, макроэкономической стабильности, инвестиционного климата, инфраструктуры, энергетики и человеческого капитала.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что реальный ВВП Украины в первом квартале немного сократился, однако доходы государственного бюджета продолжают расти, а курс гривны остается относительно стабильным. Об этом идет речь в Месячном экономическом мониторинге Украины от Института экономических исследований.
По предварительным данным Госстата, в первом квартале 2026 года реальный ВВП Украины уменьшился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, в отдельных секторах экономики сохранялся рост:
  • добыча газа и нефти увеличилась более чем на 20%;
  • перерабатывающая промышленность в марте выросла на 6,2%;
  • металлургия прибавила 20%;
  • розничная торговля ускорилась на фоне более активного потребительского спроса.
По материалам:
Finance.ua
ВВПБюджет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems