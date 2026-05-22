В Минэкономики рассказали, на что будет ориентирована экономика будущего Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Стратегия долгосрочного экономического развития Украины «Экономика будущего» базируется на новой экономической логике, которая определяет частные инвестиции, конкуренцию, производительность и развитие промышленности и предпринимательства главными двигателями экономического роста.

Об этом отметила заместитель министра экономики Дарья Марчак.

«Экономика будущего» — это не «еще одна стратегия», мы видим ее скорее как рамку, объединяющую экономические политики, реформы и секторные стратегии. Ведь в Украине есть много отраслевых стратегий, секторальных политик, евроинтеграционные обязательства, отдельные решения в инвестиционной, энергетической, инфраструктурной, регуляторной, трудовой политике. Работая над «Экономикой будущего», мы собрали все предыдущие решения в одну систему, чтобы увидеть, где у нас есть пробелы, где нужно точнее определить приоритеты. А где, напротив, уже есть сильные наработки, которые нужно просто связать между собой", — сказала она.

Что предусматривается

Стратегия предполагает модель, в которой у человека есть свобода зарабатывать, инвестировать и планировать свою жизнь в Украине, свободу вести бизнес, прозрачные правила игры и отход от патернализма.

Роль государства

Создать инфраструктуру возможностей, дать четкие правила, услуги, финансирование и снижать риски для предпринимателя.

Она также сообщила, что команды Всемирного банка и Киевской школы экономики провели семинар по презентации стратегии украинских аналитических центров.

Документ формирует целостное видение экономической трансформации Украины на 15-летнем горизонте и согласовывает ключевые реформы, инвестиционные и секторальные стратегии.

Стратегия согласована с курсом Украины на вступление в ЕС и определяет ключевые направления реформ в сфере институтов, макроэкономической стабильности, инвестиционного климата, инфраструктуры, энергетики и человеческого капитала.

Об этом идет речь в Месячном экономическом мониторинге Украины от Института экономических исследований. Ранее Finance.ua писал , что реальный ВВП Украины в первом квартале немного сократился, однако доходы государственного бюджета продолжают расти, а курс гривны остается относительно стабильным.

По предварительным данным Госстата, в первом квартале 2026 года реальный ВВП Украины уменьшился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, в отдельных секторах экономики сохранялся рост:

добыча газа и нефти увеличилась более чем на 20%;

перерабатывающая промышленность в марте выросла на 6,2%;

металлургия прибавила 20%;

розничная торговля ускорилась на фоне более активного потребительского спроса.

